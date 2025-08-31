Объем торговли между ЕС и Россией упал до исторически низкого уровня
Во II квартале 2025 года объем торговли между ЕС и Россией упал до самого низкого уровня с 2002 года. ЕС также сообщил о положительном сальдо торгового баланса впервые за более чем 20 лет.
Как сообщает Euronews, торговля ЕС с Россией резко сократилась после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. ЕС ввел множество ограничений на импорт и экспорт, что привело к падению экспорта в Россию на 61% и импорта из России на 89% в период с первого квартала 2022 года по второй квартал 2025 года.
Согласно анализу Euronews, основанному на данных Евростата, торговля во втором квартале 2025 года упала до самого низкого уровня с 2002 года, когда начался учет. В том же квартале ЕС впервые за более чем 20 лет зафиксировал положительное сальдо в торговле с Россией.
По данным Евростата, во втором квартале 2025 года импорт из России сократился, а экспорт в Россию вырос по сравнению с предыдущим кварталом. В результате торговый баланс ЕС с Россией, который всегда показывал дефицит, превратился в небольшой профицит в размере 0,5 млрд евро. Импорт составил 7 млрд евро, а экспорт в Россию - 7,5 млрд евро, в результате чего общий объем торговли достиг 14,5 млрд евро.
Это на 82% меньше, чем в первом квартале 2022 года, когда началось российское вторжение и объем торговли составил 81,9 млрд евро. Этот квартал стал третьим по величине с начала ведения учета в 2002 году, а пик был достигнут в первом квартале 2013 года - 82,9 млрд евро.
До 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась на территорию Украины, она была одним из основных торговых партнеров ЕС. С тех пор ее роль резко уменьшилась, о чем свидетельствует не столько номинальные показатели, сколько снижение доли в торговле за пределами ЕС.
Под торговлей за пределами ЕС понимаются операции со всеми странами, не входящими в ЕС. Доля России в экспорте за пределы ЕС упала с 3,2% в первом квартале 2022 года до 1,2% во втором квартале 2025 года. За тот же период ее доля в импорте за пределы ЕС упала с 9,3% до всего 1,1%. Это снижение на 88%.
