Объем торговли между ЕС и Россией упал до исторически низкого уровня

Под торговлей за пределами ЕС понимаются операции со всеми странами, не входящими в ЕС. Доля России в экспорте за пределы ЕС упала с 3,2% в первом квартале 2022 года до 1,2% во втором квартале 2025 года. За тот же период ее доля в импорте за пределы ЕС упала с 9,3% до всего 1,1%. Это снижение на 88%.