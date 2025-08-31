Баш на баш: государство готово меняться с владельцами земель, находящихся на охраняемых территориях

В свою очередь, в Латвийском обществе владельцев лесов (LMĪB) указали, что предложенные Министерством охраны окружающей среды и регионального развития поправки по совершенствованию системы компенсаций являются неполноценными. В обществе отметили, что хотя законопроект предусматривает введение нового вида компенсации — земельного обмена, такой вид должен быть не основным, а альтернативным для тех землевладельцев, которые не хотят получать единовременную компенсацию, покрывающую полную стоимость лесных насаждений. Общество ранее предлагало несколько компромиссов, в том числе выплату компенсаций в течение нескольких лет, а не в течение одного года, выплату компенсаций только за насаждения, достигшие возраста заготовки древесины, а также другие меры. Председатель правления LMĪB Арнис Муйжниекс добавил, что норма об установлении единовременной компенсации, ранее согласованная в рабочей группе и отраженная в информационном отчете, в законопроекте исчезла.