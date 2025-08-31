Баш на баш: государство готово меняться с владельцами земель, находящихся на охраняемых территориях
Владельцам земельных участков, находящихся на охраняемых территориях, планируется предложить новый вид компенсации — земельный обмен. Это предусмотрено поправками к закону "О компенсации за ограничения хозяйственной деятельности в охраняемых территориях", которые переданы на общественное обсуждение.
В пояснении к законопроекту указано, что особо охраняемые природные территории занимают 1 190 540 гектаров, или 18,44% сухопутной территории Латвии, включая внутренние воды. В свою очередь, микрозаказники, созданные для охраны особо охраняемых видов и биотопов, занимают 49 520 гектаров, или 0,77% сухопутной территории.
В настоящее время в частной собственности в особо охраняемых природных территориях находится 73 895 гектаров лесных земель, на которые наложены различные ограничения в сфере лесного хозяйства. Чистая текущая стоимость этих лесных насаждений составляет 765,4 млн евро. Закон «О компенсации за ограничения хозяйственной деятельности в охраняемых территориях» предусматривает для землевладельцев в качестве компенсации либо выкуп земли, либо ежегодные поддерживающие выплаты из фондов Европейского союза. Размер ежегодной выплаты зависит от вида ограничения хозяйственной деятельности и составляет от 52 до 196 евро за гектар.
5 марта 2024 года во время протестов лесоводов и фермеров в Кабинет министров было подано письмо представителей организаций лесной отрасли Латвии, в котором требовалось незамедлительно внести изменения в регулирование компенсаций за ограничения хозяйственной деятельности, установив справедливые компенсации, соответствующие рыночной стоимости лесных насаждений. Действующий закон о компенсациях в настоящее время предусматривает лишь выкуп земли в природном заповеднике или возможность получать ежегодные выплаты.
Поэтому планируется дополнить закон новым видом компенсации — обменом участка земли, находящегося в охраняемой территории, на равноценный участок государственной земли. Общественное обсуждение законопроекта продлится до 10 сентября.
В свою очередь, в Латвийском обществе владельцев лесов (LMĪB) указали, что предложенные Министерством охраны окружающей среды и регионального развития поправки по совершенствованию системы компенсаций являются неполноценными. В обществе отметили, что хотя законопроект предусматривает введение нового вида компенсации — земельного обмена, такой вид должен быть не основным, а альтернативным для тех землевладельцев, которые не хотят получать единовременную компенсацию, покрывающую полную стоимость лесных насаждений. Общество ранее предлагало несколько компромиссов, в том числе выплату компенсаций в течение нескольких лет, а не в течение одного года, выплату компенсаций только за насаждения, достигшие возраста заготовки древесины, а также другие меры. Председатель правления LMĪB Арнис Муйжниекс добавил, что норма об установлении единовременной компенсации, ранее согласованная в рабочей группе и отраженная в информационном отчете, в законопроекте исчезла.
LMĪB подчеркивает, что общество представит возражения во время общественного обсуждения и выражает надежду, что дальнейшие редакции будут соответствовать результатам работы группы и требованиям, выдвинутым во время протестной акции лесной отрасли.