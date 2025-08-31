По производству овощей Латвия смогла опередить лишь три страны ЕС

В 2024 году производство фруктов, ягод и орехов (без учета цитрусовых, винограда и клубники) составило в ЕС 24,3 млн тонн, что на 2% меньше, чем в 2023 году. Главные производители: Италия (5,4 млн тонн), Испания (4,3 млн тонн) и Польша (4,1 млн тонн), на их долю пришлось 57% производства ЕС.