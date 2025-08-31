По производству овощей Латвия смогла опередить лишь три страны ЕС
В 2024 году в ЕС было собрано 62,2 млн тонн свежих овощей (включая дыни), что на 6% больше по сравнению с 58,8 млн тонн в 2023 году.
Как сообщает Eurostat, крупнейшими производителями свежих овощей стали Испания (14,8 млн тонн), Италия (13,9 млн тонн) и Франция (5,8 млн тонн), которые вместе обеспечили 55% всего урожая.
Латвийские фермеры смогли вырастить 67 тысяч тонн овощей. Меньше вырастили только на Мальте, в Эстонии и Люксембурге.
Интересно, что в Литве сельское хозяйство развито гораздо сильнее, чем в Латвии. Литовские фермеры за год вырастили 266 тысяч тонн овощей,
В 2024 году производство фруктов, ягод и орехов (без учета цитрусовых, винограда и клубники) составило в ЕС 24,3 млн тонн, что на 2% меньше, чем в 2023 году. Главные производители: Италия (5,4 млн тонн), Испания (4,3 млн тонн) и Польша (4,1 млн тонн), на их долю пришлось 57% производства ЕС.
Сбор яблок в ЕС составил 11,6 млн тонн, большая часть которых пришлась на Польшу (29%), Италию (21%) и Францию (17%). Урожай яблок оказался на 4% меньше, чем в 2023 году.
В 2024 году ЕС произвел 1,9 млн тонн груш, что на 2% больше, чем годом ранее. Главные производители — Италия (24%), Нидерланды (17%) и Бельгия (15%).
Производство персиков было сосредоточено в трех странах: Испания (37%), Италия (33%) и Греция (21%), на которые пришлось 91% всего урожая ЕС. Сбор персиков увеличился на 2% по сравнению с 2023 годом.
Как ранее писал Otkrito.lv, латвийские овощеводы в этом году пессимистично оценивают перспективы сбора урожая.