Популярные у туристов скалы Вецземью почти недоступны - из-за ужасной дороги машины оказываются в кювете
Скалы Вецземью на Видземском взморье привлекают множество туристов, но путь к ним превращается в испытание: разбитая дорога регулярно отправляет машины в кювет, вызывая критику и отчаяние у местных предпринимателей.
На Видземском взморье одним из любимых туристических объектов являются скалы Вецземью в Салацгривской волости, куда каждое лето на машинах приезжают сотни путешественников. Их радушно принимает кемпинг Klintis. Но все удовольствие как для отдыхающих, так и для представителей туристического бизнеса портит дорога. Кемпинг Klintis в соцсети «Facebook» опубликовал несколько фотографий того, как на пути к кемпингу машины любителей природы съехали в кювет.
«Очень грустно, что за то десятилетие, что мы работаем в кемпинге, ничего не меняется со стороны Лимбажской краевой думы в отношении участка дороги от Таллинского шоссе в Олтужи в направлении к скалам Вецземью. К нам в кемпинг, а также к скалам Вецземью приезжает очень много туристов из других стран. Приезжают и со всех уголков Латвии. И за эти годы в кюветах оказывалось бесчисленное количество машин.
Мы писали, звонили… но до конца эту ситуацию никто всерьез не воспринимает. Клиенты, приехав к нам и поставив машины на стоянку, в первую очередь начинают упрекать нас за состояние дороги. Мы же в свою очередь звоним, пишем, информируем соответствующие учреждения о состоянии дороги. Я понимаю, что в нашей стране недостаточно денег, чтобы отремонтировать каждую малозначительную дорогу. Их не хватает даже для крупных проектов… Но лето такое короткое, и неужели нельзя предусмотреть для того участка дороги, где движение особенно интенсивное, лучший уход? Может быть, ответственным лицам все же стоит чаще инспектировать такие участки дороги.
Дорога просто катастрофическая. На звонок с просьбой прислать грейдер мы получили душевное: «Спасибо, что вы нас проинформировали, мы передадим информацию дальше, но ведь идет дождь… Вопрос: сколько еще иностранных машин должно оказаться в кювете?!»
Запись прокомментировали десятки пользователей интернета, которые согласны с претензиями. Вот лишь несколько мнений:
- «Мы были весной, с удовольствием поехали бы еще, так как место очень понравилось, но, к сожалению, дорога до кемпинга была ужасной. Грустно, что к месту, которым Латвии следовало бы гордиться и показывать туристам, доступ настолько страшный. Лимбажской думе - позор за халатность».
- «А если долго не было дождя, то облако пыли такое, что если навстречу едет машина, потом приходится останавливаться на обочине, так как ничего не видно. Если еще и ветра нет, то проходит много времени, прежде чем можно ехать дальше. Второй раз, когда я ехала к скалам Вецземью, дорога была лучше – не было пыли, но навыки езды по "скользкой" гравийке, особенно на поворотах, нужно заранее освоить. Не во всех странах есть возможность тренироваться ездить по такой дороге».
- «Там действительно неприятно ехать, дорога как решетка, узкая, пыльная, с поворотами и коварными кюветами по обе стороны».
- «Мы тоже были в июле, пока дорогу не приведут в порядок, сделаем паузу».