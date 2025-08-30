Популярные у туристов скалы Вецземью почти недоступны - из-за ужасной дороги машины оказываются в кювете

Мы писали, звонили… но до конца эту ситуацию никто всерьез не воспринимает. Клиенты, приехав к нам и поставив машины на стоянку, в первую очередь начинают упрекать нас за состояние дороги. Мы же в свою очередь звоним, пишем, информируем соответствующие учреждения о состоянии дороги. Я понимаю, что в нашей стране недостаточно денег, чтобы отремонтировать каждую малозначительную дорогу. Их не хватает даже для крупных проектов… Но лето такое короткое, и неужели нельзя предусмотреть для того участка дороги, где движение особенно интенсивное, лучший уход? Может быть, ответственным лицам все же стоит чаще инспектировать такие участки дороги.