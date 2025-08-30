Новые правила въезда в Латвию: важные изменения с 1 сентября

Цель поправок — усилить безопасность государства и повысить эффективность охраны границы, чтобы, выявляя риски, предотвращать угрозы национальной безопасности в их различных проявлениях. Получение информации до въезда лиц в Латвию позволит государству лучше прогнозировать возможные угрозы и соответствующим образом реагировать.