Новые правила въезда в Латвию: важные изменения с 1 сентября
фото: LETA
Многих иностранцев коснется необходимость регистрироваться перед поездкой в Латвию.
В Латвии

Новые правила въезда в Латвию: важные изменения с 1 сентября

Отдел новостей

Otkrito.lv

С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки к статье Закона об иммиграции. Согласно изменениям, граждане третьих стран, не имеющие выданной Латвией визы или вида на жительство, перед въездом в страну будут обязаны подать определенные сведения о себе и цели поездки в систему предотвращения угроз государственной безопасности eta.gov.lv.

Цель поправок — усилить безопасность государства и повысить эффективность охраны границы, чтобы, выявляя риски, предотвращать угрозы национальной безопасности в их различных проявлениях. Получение информации до въезда лиц в Латвию позволит государству лучше прогнозировать возможные угрозы и соответствующим образом реагировать.

Кто освобождён от регистрации:

  • иностранцы — граждане стран ЕС, НАТО, ОЭСР, ЕЭЗ, Швейцарской Конфедерации или Федеративной Республики Бразилия, не имеющие визы или вида на жительство Латвии;
  • другие граждане третьих стран, у которых уже есть виза или вид на жительство Латвии;
  • лица с дипломатическим иммунитетом, а также те, кто прибывает на короткий срок для выполнения официальных функций (в том числе транзитом) или обеспечения технической поддержки диппредставительств и международных организаций;
  • лица без гражданства, получившие такой статус в странах, перечисленных в статье 4.⁴ Закона об иммиграции.

Обязанность регистрации распространяется на всех иностранцев, не входящих в вышеуказанные категории.

Порядок регистрации:

  • регистрация должна быть выполнена не позднее чем за 48 часов до прибытия в Латвию, включая транзит;
  • сведения подаются на сайте eta.gov.lv;
  • в течение 48 часов после подачи данных на указанную электронную почту путешественник получит автоматическое подтверждение;
  • отдельное разрешение для въезда ждать не нужно;
  • если планы меняются, новую информацию также необходимо подать не позднее чем за 48 часов до въезда;
  • сведения должен подавать лично сам путешественник.

Какие данные нужно указать:

  • цель поездки;
  • планируемый срок и место пребывания;
  • маршрут поездки;
  • контактную информацию;
  • сведения о том, занимает ли сам человек или его близкие выборные должности;
  • участие в выборах в качестве кандидата;
  • статус действующего или бывшего государственного или муниципального должностного лица;
  • службу в вооружённых силах, спецслужбах, погранслужбе, таможне или органах внутренних дел, юстиции и иностранных дел (в том числе на дипломатической службе).

За неподачу информации или предоставление неполных/недостоверных сведений предусмотрена административная ответственность.

Лица, въехавшие в Латвию до 1 сентября 2025 года и уже находящиеся в стране, от подачи этих данных освобождаются.

Темы

НАТОЛатвияБразилияЕСОЭСР1 сентября

Другие сейчас читают