Природа как союзник: болота, в том числе латвийские, могут стать щитом НАТО

Вместе с тем восстановление болот имеет и более широкое значение: Европейский союз уже поставил цель в течение ближайших 25 лет восстановить не менее половины осушенных болот. Это помогло бы замедлить изменение климата и сохранить биоразнообразие. Эксперты Всемирного фонда дикой природы отмечают, что болота поглощают углекислый газ и тем самым могут существенно сократить выбросы парниковых газов. Однако они признают, что даже самые амбициозные оборонные планы затронули бы лишь малую часть территорий, которые необходимо восстанавливать по экологическим соображениям.