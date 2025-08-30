Природа как союзник: болота, в том числе латвийские, могут стать щитом НАТО
Полномасштабное вторжение России в Украину заставило мир обратить внимание на то, как природа может стать союзником в условиях войны.
Одним из самых ярких примеров стала оборона Киева в 2022 году, когда украинцы, подорвав плотину реки Ирпень, затопили территорию и остановили продвижение российской бронетехники. Теперь подобный подход рассматривается и на восточном фланге НАТО, где Польша и Финляндия думают о восстановлении болот именно в оборонных целях. Идея заключается в возвращении осушенных болот в их естественное состояние, чтобы в случае возможного вторжения вражеские танки и тяжёлая техника оказались в ловушке, сообщают "360 Ziņas".
Вместе с тем восстановление болот имеет и более широкое значение: Европейский союз уже поставил цель в течение ближайших 25 лет восстановить не менее половины осушенных болот. Это помогло бы замедлить изменение климата и сохранить биоразнообразие. Эксперты Всемирного фонда дикой природы отмечают, что болота поглощают углекислый газ и тем самым могут существенно сократить выбросы парниковых газов. Однако они признают, что даже самые амбициозные оборонные планы затронули бы лишь малую часть территорий, которые необходимо восстанавливать по экологическим соображениям.
В дискуссиях звучат и противоречивые мнения. Крестьянские организации подчёркивают, что восстановление болот приведёт к значительному сокращению пахотных земель, а значит — к потере рабочих мест и налоговых поступлений. Фермеры указывают, что для достижения климатических целей существуют более эффективные методы, а механизм компенсаций за утраченные земли пока не ясен. Кроме того, военные предупреждают: болота могут остановить танки, но не защитят от ракетных и дроновых атак, а также усложнят передвижение союзных сил.
В Латвии эта идея пока не получила явной поддержки. Национальные вооружённые силы воздерживаются от комментариев, обещая информировать о решениях позже. Тем временем фермеров больше волнуют планы правительства по отчуждению приграничных земель для строительства оборонной инфраструктуры — пока неизвестны ни точные размеры компенсаций, ни их механизм. Восстановление болот остаётся лишь одной из возможностей, которая раскрывает более широкий вопрос: насколько далеко Европа и страны Балтии готовы зайти, чтобы природа стала союзником безопасности и климата.