Протест против перехода на обучение только на латышском языке (29.08.25)
У Сейма Ассоциация поддержки русскоязычных школ Латвии провела пикет против перехода на обучение на латышском языке.
ФОТО: "Мы - Латвия!" У Сейма прошел пикет против обучения только на латышском языке
В пятницу вечером у Сейма состоялся пикет против перехода на обучение только на латышском языке, в котором, по наблюдениям агентства LETA, приняли участие несколько десятков человек.
Участники держали плакаты на латышском и русском языках: «Учиться на родном языке!», «Мы – Латвия!», «За свободное право выбирать язык обучения!» и другие. Среди собравшихся были семьи с детьми, а также бывший депутат Сейма и один из организаторов акции Игорь Пименов. Порядок на месте контролировали правоохранители.
Акция прошла спокойно, за исключением отдельных словесных перепалок с прохожими, в том числе с латышскоязычными, которые выражали недовольство желанием пикетчиков добиваться более широкого использования русского языка в Латвии.
Пименов подчеркнул, что цель акции не в противопоставлении, а в защите права на образование на родном языке: «Да, государство заботится о сохранении латышского языка, но важно уважать и желание меньшинств учиться на своем родном языке», – заявил он.
По его словам, за последние три года на фоне войны в Украине и российской агрессии Латвия приняла решения, ограничивающие возможности обучения на русском языке. Эти решения не согласовывались с организациями, представляющими родителей русскоязычных школьников, что, по мнению Пименова, нарушает их право участвовать в принятии решений.
Организаторы пикета напомнили и о времени Атмоды, когда Народный фронт обещал развивать школы национальных меньшинств. «Государство, выросшее из этого движения, фактически нарушает данные обещания. Мы призываем их выполнить, чтобы сохранить культурную и этническую идентичность для будущих поколений», – сказал Пименов.
Он отметил, что с августа прошлого года право учиться на родном языке отняли и у белорусских детей. По его мнению, это негативно сказывается на семьях и развитии детей, особенно на богатстве языковых навыков.
Пименов выразил скепсис относительно того, что подобные инициативы смогут реально изменить ситуацию: «Большинство депутатов Сейма не вникают в суть вопроса и голосуют так, как им скажет руководство. Они механически проголосуют против любой подобной инициативы», – заявил он.
Пикет был организован Ассоциацией поддержки русскоязычных школ Латвии. Она подчеркивает, что русскоязычные жители страны – единственное меньшинство, которому государство запрещает получать общее образование на родном языке.
По данным LETA, подобные акции проходили и раньше: год назад на протест пришли 13 человек, а двумя годами ранее – около 30.
Напомним, в следующем 2025/2026 учебном году в латвийских школах завершится переход на обучение только на латышском языке. Это предусмотрено поправками к Закону об образовании и Закону об общем образовании, принятыми Сеймом в октябре 2022 года. Переход проходит постепенно: сначала – в детских садах и основной школе, а в старших классах обучение на латышском уже велось ранее.