ФОТО: "Мы - Латвия!" У Сейма прошел пикет против обучения только на латышском языке

Напомним, в следующем 2025/2026 учебном году в латвийских школах завершится переход на обучение только на латышском языке. Это предусмотрено поправками к Закону об образовании и Закону об общем образовании, принятыми Сеймом в октябре 2022 года. Переход проходит постепенно: сначала – в детских садах и основной школе, а в старших классах обучение на латышском уже велось ранее.