"Вы делаете впечатляющую работу": глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Латвии встретилась с Эвикой Силиней

Одновременно она указала, что война оказала влияние и на латвийскую экономику, особенно в восточных регионах. Правительство уже выделило несколько сотен миллионов евро на их укрепление и развитие, а также утвердило план поддержки приграничной зоны на сумму более 640 млн евро. «Важно, чтобы эти усилия не оставались исключительно национальными и были должным образом оценены и в ЕС. Мы договорились работать над тем, чтобы предусмотреть специальную финансовую поддержку для восточных регионов Латвии», – добавила Силиня.