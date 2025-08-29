"Вы делаете впечатляющую работу": глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Латвии встретилась с Эвикой Силиней
Латвия обладает потенциалом стать ведущей страной в разработке дронов и систем противодействия им, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Латвию. В пятницу она вместе с премьер-министром Эвикой Силиней посетила предприятие Origin Robotics в Марупском крае, отметив, что оно является примером инновационного развития при поддержке европейских фондов.
По словам главы Еврокомиссии, опыт и знания Латвии играют важную роль в укреплении безопасности Европы и формировании стратегии обороны НАТО. «Мы знаем, что Европа будет безопасной только тогда, когда защищена ее восточная граница. Укрепление линии обороны на восточной границе – один из важнейших приоритетов, и я полностью его поддерживаю. Вы делаете впечатляющую работу и можете быть уверены, что я буду на вашей стороне», – подчеркнула фон дер Ляйен.
Она напомнила, что риски, о которых предупреждали страны Балтии, уже реализовались: война России против Украины длится третий год, а параллельно продолжаются кибератаки и гибридные угрозы, включая использование мигрантов. Именно поэтому ЕС запустил масштабный оборонный план на сумму 800 млрд евро, частью которого является инструмент совместных закупок Safe на 150 млрд евро.
Солидарность и вызовы для Латвии
Эвика Силиня отметила, что визит фон дер Ляйен является важным знаком поддержки: «Для Латвии это подтверждение солидарности. Россия не демонстрирует готовности прекратить войну в Украине, и именно поэтому мы продолжаем укреплять обороноспособность и устойчивость. Внешняя граница Латвии – это не только граница страны, но и всего ЕС и НАТО», – заявила она.
Силиня подчеркнула, что Латвия активно развивает оборонную промышленность, и завод дронов Origin Robotics – успешный пример привлечения финансирования ЕС. «В Латвии производятся высококачественные дроны, которые ежедневно помогают Украине защищаться от агрессора. Сегодня наша страна – один из лидеров в сфере технологий дронов, а оборонная отрасль стремительно развивается», – сказала премьер.
Одновременно она указала, что война оказала влияние и на латвийскую экономику, особенно в восточных регионах. Правительство уже выделило несколько сотен миллионов евро на их укрепление и развитие, а также утвердило план поддержки приграничной зоны на сумму более 640 млн евро. «Важно, чтобы эти усилия не оставались исключительно национальными и были должным образом оценены и в ЕС. Мы договорились работать над тем, чтобы предусмотреть специальную финансовую поддержку для восточных регионов Латвии», – добавила Силиня.
Срочность и стратегические цели ЕС
Урсула Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский союз должен работать над немедленной готовностью к обороне. По ее словам, в Латвии осознают срочность ситуации, но это понимание должно разделяться во всем сообществе ЕС.
Для этого, отметила она, необходимы финансовая гибкость и свобода действий. Еврокомиссия уже предоставляет странам инструменты для инвестиций в оборону и совместных закупок – от создания единого европейского противовоздушного щита до киберзащиты. «Нужен не просто план, а конкретные сроки и достижимые ориентиры», – подчеркнула фон дер Ляйен.
Она также указала на необходимость укрепления Вооруженных сил Украины, которые являются первой линией обороны Европы. «Украина располагает закаленной в боях армией. Но для долгосрочной устойчивости требуется стабильное финансирование, чтобы обеспечить ее современным вооружением и надежными гарантиями безопасности», – заключила председатель Еврокомиссии.