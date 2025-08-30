Петерис Апинис рассказал Otkrito.lv, почему нельзя рубить Латвию на корню
“Каждую неделю появляются новые статьи и памфлеты, призывающие разрешить вырубку новых деревьев, не допускать защиту 30% лесов Латвии и рисующие страшные картины того, что произойдет, если злобные «зеленые» идеи будут реализованы», - отмечает в своей статье для Otkrito.lv известный латвийский врач и публицист Петерис Апинис.
Лес – это не кубометры
В этой дискуссии меня поразила статья лесопромышленника, лесовладельца, миллионера, главная мысль которой была: «Если мы как государство будем защищать почти треть территории и введем еще более строгие ограничения на ведение хозяйства на оставшихся 70% лесных угодий, то будет невозможно обеспечить производство необходимого объема древесины».
Когда я читаю хорошо сформулированную статью оплаченного публициста, у меня создается впечатление, что правительство моей страны тихо решило изменить обязательные правила, чтобы в будущем каждый владелец мог вырубать все леса – старые и молодые. Лесопромышленники гордятся экспортом древесины, кубометрами и прибылью. По всей Латвии шумит вырубка.
Кислород на Земле принадлежит всем нам, как и яд пестицидов и бытовой химии в океане. Всем нам угрожает уничтожение жизни на планете – в океане не останется живых существ, а будут плавать только острова из пластика.
В Латвии много лесов, но в сравнении с Европой меньше всего охраняемых территорий. Если бы Латвия увеличила площадь охраняемых территорий в два раза и сравнялась с другими европейскими странами, я бы меньше возражал против вырубки лесов.
Европейский Союз смотрит на Латвию как на страну, уничтожающую природу, а рассказы о том, что наша страна очень «зеленая» написаны долларами на экспортной древесине.
В отчетах Стэнфордского университета мы давно перешли из разряда зеленых стран в разряд стран, разрушающих природу. Не могу привыкнуть к ситуации, когда правительство моей страны и бюрократический аппарат хотят уничтожить леса Латвии. Читая документы, представленные правительству, становится ясно, что в головах правительственных чиновников лес – это только кубометры древесины, которую можно срубить. Чтобы такие, как я и другие экологически мыслящие люди, не кричали слишком громко, некоторые из вырубленных лесов засаживают молодыми соснами и показывают эту новую «зеленую» жизнь по телевидению.
Никого не волнует завтрашний день
Как и другие друзья природы, я не могу оплатить публикации, которые кто-то другой пишет вместо меня, поэтому пишу сам. Я хорошо понимаю, что группа поддержки лесорубов, которая в интернете выглядит как анонимные тролли, всегда заявляет, что защитники леса получают европейские деньги за свою деятельность. Тем, кто и после этой статьи будет утверждать, что экологические исследования и статьи субсидируются, могу объяснить, что за свои экологические статьи и публикации мне никто не заплатил ни копейки.
Чтобы писать более искренне и выразительно, я пробежал десять километров по Курземе, по местам, которые Латвийское государство называет лесом, миллионер – устойчивой лесозаготовкой, но на самом деле это были вырубки или лесосеки.
Вырубки — это места, по которым бежать трудно, но возможно, а заросли лучше всего описал вышеупомянутый миллионер: «Даже если какой-то владелец не выполняет свои обязанности и не восстанавливает вырубленную площадь, природа не оставляет пустоту. За пять-семь лет молодые деревья сами занимают свободное место». Бег в таких молодых лесах — это попытка пробиться сквозь густые заросли.
В посаженных сосновых молодых лесах было проведено прореживание, сосны вырубались на высоте 20–30 см от земли, а срубленные сосны оставлялись на месте – по этим молодым лесам не могу пробежать я, но не могут пробежать и олень, и волк.
Могу утверждать, что более половины дистанции в прямом направлении пролегала через голые или заросшие вырубки. Все чаще на месте леса появляются вырубки. Вырубка идет так быстро, что становится ясно – в Министерстве сельского хозяйства и Кабинете министров никого не волнует завтрашний день. Правительство и предприниматели-лесорубы считают, что лес – это «поле деревьев», которое нужно как можно быстрее вырастить и как можно быстрее снова срубить.
Правительство называет вырубку лесами
Как правительство в целом, так и Министерство сельского хозяйства называют все это (вырубку, порубочные остатки) лесами и пытаются внушить нам, что Латвия – одна из самых зеленых стран Европы.
ООН и другие международные форумы используют определение, согласно которому лес в первую очередь определяется по типу использования земли, а не по наличию деревьев на данный момент. Поэтому вырубки, если они являются частью лесопользования и земля предназначена для восстановления, относятся к лесам, и вырубки не считаются утратой лесов. Статистические данные считают вырубки лесным ресурсом. И ни Министерство сельского хозяйства, ни вышеупомянутый автор – миллионер – не признают, что более половины лесов Латвии составляют вырубки или заросли,.
И все же кажется, что многочисленные заказные статьи, цель которых – увеличить объемы вырубки леса и не допустить охраны природы, сохранения старых деревьев и сохранения природного разнообразия, направлены не против меня или Виестура Керуса, а против некоторых документов Европейского Союза, поскольку Латвия должна будет уважать и выполнять требования этих документов в области сохранения биоразнообразия, защиты природного капитала и смягчения последствий изменения климата. Стратегия ЕС по биоразнообразию до 2030 года является одним из основных компонентов Зеленого курса Европы. Ее цель — остановить исчезновение биоразнообразия и восстановить экосистемы, которые жизненно важны для нашего продовольственного обеспечения, здоровья и регулирования климата.
Эта стратегия действительно научно обоснована и основана на доказательствах того, что биоразнообразие Европы сокращается с тревожной скоростью. Поэтому стратегия ставит цель защитить не менее 30% суши и морской территории ЕС, из которых одна треть (т. е. 10 %) должна быть строго охраняемой. Директива о Eвропейских биотопах и Директива о птицах были приняты еще в 90-х годах 20-го века и являются основой для создания сети «Natura 2000». Цель этих директив — защитить редкие и исчезающие виды растений и животных, а также их места обитания во всей Европе. Сеть «Натура 2000» объединяет эти территории, создавая обширный экологический коридор, который позволяет видам перемещаться и популяциям восстанавливаться. В свою очередь, упомянутый выше «Зеленый курс» Европы — это обширный политический план, цель которого — сделать Европу климатически нейтральной к 2050 году. Восстановление и защита природы играют центральную роль в этом плане, поскольку только здоровые экосистемы (леса) поглощают углерод и защищают от стихийных бедствий, таких как наводнения и засухи.
Теряем почву под ногами
Прежде чем продолжить рассказ о нерациональной вырубке лесов в Латвии, не могу не процитировать еще раз высказывание миллионера: «Дроны и спутниковые снимки позволяют увидеть состояние леса с воздуха, а новейшее лесозаготовительное оборудование не только эффективно выполняет работу, но и учитывает каждое дерево и точно определяет его диаметр». Представляю себе миллионера вместе с его другом – бывшим президентом Латвии, которые через спутник рассматривают каждое дерево в лесу.
Леса обеспечивают экосистемные услуги, такие как чистый воздух и вода. Эти услуги оцениваются в миллиарды евро. Нерациональная вырубка приводит к их деградации, а восстановление этих услуг требует значительных средств.
Нерациональная вырубка лесов в Латвии, особенно уничтожение старых и биологически ценных лесов, приводит к исчезновению бесчисленных видов растений, грибов, насекомых и животных. Это снижает биоразнообразие, угрожая существованию видов и стабильности экосистем.
Леса являются основными поглотителями углерода. Когда леса вырубаются, они больше не могут поглощать углекислый газ из атмосферы, а разложение или сгорание вырубленных деревьев выделяет углерод обратно в атмосферу. Это ускоряет изменение климата и глобальное потепление. Не верьте утверждениям Министерства сельского хозяйства, что вырубка лесов поглощает кислород.
Почва — это то, что нас поддерживает. Почему, говоря о лесах, я говорю о почве? Потому что наши лесозаготовители видят только одну цель — больше вырубить, быстрее вырубить, более интенсивно вырубить и больше заработать. Латвийские лесозаготовители уничтожают не только лес и культурный ландшафт, но и лесную почву и разнообразие лесов. Корневая система деревьев удерживает почву. Вырубка массивных лесов оставляет почву незащищенной. Это ухудшает качество почвы, делая ее непригодной для выращивания новых деревьев. Леса играют важную роль в регулировании водного цикла, помогая поддерживать уровень грунтовых вод и снижая риск наводнений. Нерациональная вырубка может привести к наводнениям, а также увеличить периоды засухи, поскольку почва больше не способна удерживать влагу.
Широкомасштабная кампания по вырубке леса – вырубаем более молодые деревья, потому что сейчас они растут быстрее, чем в прошлом веке, – является ошибочной. Хотя в краткосрочной перспективе нерациональная вырубка может принести большую прибыль, в долгосрочной перспективе она уничтожает сам ресурс, на котором основана отрасль. Это ставит под угрозу рабочие места и производство лесных продуктов в будущем.
Почему лесорубы и лесная промышленность не согласны с требованиями Европейского Союза по охране природы и лесов? Они приводят аргументы, основанные в основном на экономических, социальных и лесохозяйственных нюансах. Какими бы красивыми ни были фразы в эссе, подписанном миллионером, в нем можно найти несколько сомнительных аргументов, главный из которых – расширение охраняемых территорий ограничивает использование лесов в коммерческих целях. В результате сокращается объем заготовки древесины, что напрямую влияет на доходы лесовладельцев, лесохозяйственных предприятий и деревообрабатывающей промышленности. Лесорубы утверждают, что ограничения могут привести к потере рабочих мест в сельских районах, где лесное хозяйство является основным источником дохода. Подчеркивается, что эти отрасли обеспечивают средства к существованию тысячам семей. Лесная отрасль опасается, что ограничения ЕС могут снизить конкурентоспособность Eвропейского лесного хозяйства на мировом рынке, поскольку добыча древесины станет более дорогой и сложной. В результате Европа будет вынуждена импортировать больше древесины из стран с более слабыми стандартами охраны окружающей среды.
Лесовладельцы часто считают, что дополнительные ограничения являются необоснованными и ограничивают их права распоряжаться своей собственностью. Они предъявляют государству требования о компенсации упущенной выгоды. Я не буду повторять и оспаривать весьма сомнительные утверждения о том, что интенсивное, устойчивое лесопользование является лучшим способом обеспечить здоровье лесов, чем их бездействие. Также из неоткуда вырван лозунг, что новые, активно растущие леса, которые высаживаются после вырубки, поглощают углерод гораздо эффективнее, чем старые леса, и поэтому вырубка лесов может быть эффективным инструментом в борьбе с изменением климата.
Глобальный лес как легкие планеты
Около 31% суши Земли в настоящее время покрыто лесами. Это на треть меньше, чем занимали леса до расширения сельского хозяйства, и половина этих потерь произошла за последнее столетие. Ежегодно уничтожается от 15 до 18 миллионов гектаров леса, что по площади соответствует территории трех Латвий.
Лес является наименее защищенным биотопом в глобальных документах. В мире существует больше документов, касающихся защиты океанов, пустынь и саванн, чем лесов. Нет даже основной декларации ООН о защите лесов, поскольку международные корпорации с помощью правительства США не допускают этого. Международные корпорации, вырубающие леса Бразилии и Африки, не хотят прекращать свою преступную деятельность или платить за это налоги. Правда, в Латвии налоги на вырубку лесов платят условно – считается, что лес является частной собственностью (например, скандинавских компаний), а не богатством Латвийского народа, которое нам оставили в наследство наши предки.
С ростом населения людям нужно больше земли, больше воды, больше ресурсов. Земля не безгранична. Ее можно истощить еще более серьезно, чем это происходит сейчас.
Мы используем природные ресурсы быстрее, чем планета может их восполнить. Когда запасы иссякнут, мы столкнемся с дефицитом ресурсов. Ежегодно мы добываем из Земли около 55 миллиардов тонн ископаемого топлива, минералов, металлов и биомассы, последнюю — в основном из лесов.
Наше Министерство сельского хозяйства удивляется, почему Европейский союз оценивает усилия Узбекистана или Туркменистана по озеленению планеты выше, чем наши и даже финские. Все просто — Китай и страны Средней Азии усердно сажают деревья, а мы — усердно их рубим.
В настоящее время мир больше беспокоит исчезающие тропические леса Амазонки, горящие кустарники Греции и Калифорнии. На самом деле легкие планеты – это Северный лес, и Латвия является частью этого Северного леса. Большой Северный лес — это экосистема бореальных лесов — глобальный лес из хвойных и (в меньшей степени) смешанных пород деревьев, который простирается в северном полушарии — в России, Японии, Аляске, Канаде, Северной Европе. Эти леса русские называют тайгой, поэтому Северный лес у нас больше всего ассоциируется с лесами Сибири. Сибирские леса переживают тяжелые времена – если в них возникают пожары, их никто не тушит, потому что у России нет на это средств и это не выгодно с экономической точки зрения. Россия продает большие лесные массивы китайцам на вырубку. Там, где вырубают китайцы, ничего не остается – собирают каждую веточку, хвою и даже вырывают и измельчают корни деревьев. Возникают непроглядные северные пустыни (в то же время каждый китаец в своей стране в среднем сажает десять деревьев в год).
Прибыль превыше всего?
Правительства, предприятия, но особенно глобальные корпорации действуют с убеждением, что мировая экономика может расти вечно, даже если ресурсы будут исчерпаны, а выбросы углерода будут продолжать расти. Население мира продолжает расти, леса и биологическое разнообразие сокращаются, подземные водоносные слои истощаются, а почва вымывается. Ученые всего мира регулярно предупреждают о катастрофических угрозах.
Человек привык смотреть на природу изолированно, например, «дерево», «почва», «атмосфера», «культурная растения», но ни одно из них не существует независимо от других. Экология функционирует как сложность взаимоотношений, а не как изолированные вещи. Я помню, как в восьмидесятых годах в колхозах Латвии вырубали большие дубы, потому что они мешали новому комбайну «Нева». Но здоровый дуб на открытом поле означает сотни видов лишайников, грибов и беспозвоночных, которые, в свою очередь, оказывают экологические услуги другим видам, даже становясь пищей для птиц, жужелиц или лесных свиней. Грибы помогают обеспечить питательными веществами и действуют как система раннего предупреждения для деревьев, выделяя защитные ферменты для нейтрализации вредных химических веществ. Беспозвоночные помогают формировать питательные вещества через почву и обеспечивают пищей птиц, которые, в свою очередь, помогают деревьям и кустарникам расширять ареал обитания с помощью семян.
Большая ошибка в нашем понимании — упрощение. Например, большинство людей под понятием «пчела» понимают только европейских медоносных пчел, живущих в ульях. Пчелы — это видоизмененные осы, которые являются хищниками и до сих пор относятся к подряду перепончатокрылых. На мой взгляд, в Латвии встречается 9 семейств пчел, и в каждом из них есть десятки видов.
Пчелы играют важную роль в опылении растений и являются основными опылителями. Добывая нектар, пчела может опылить цветок, но при сборе пыльцы опыление происходит особенно эффективно. Научно подсчитано, что треть пищевых ресурсов человечества зависит от опыления растений, и большая часть растений опыляется с помощью пчел. И все же не все растения могут быть опылены медоносными пчелами, обитающими в улье. Гораздо больше цветов опыляют одиночные пчелы. У этих пчел каждая самка является матерью, каждая строит свое гнездо в пне или дупле, и у этих пчел нет рабочих пчел. Одиночные пчелы не производят мед и воск. Эти пчелы как вид очень часто специализируются на одном или нескольких растениях. Есть растения, которые эффективно опыляют только пчелы определенных видов. Поскольку эти пчелы строят свои гнезда в земле, на полях или лугах, они полностью уничтожаются при использовании пестицидов. И с каждым уничтоженным видом пчел из природы Латвии исчезают отдельные цветы или растения.
Вырубка лесов - нажива для политической власти
Акционерное общество RB Rail — это межгосударственное совместное предприятие, основанное Латвией, Литвой и Эстонией с целью построить Rail Baltica — железнодорожную магистраль европейской ширины через страны Балтии. Эта компания вырубит в Латвии тысячи и тысячи гектаров леса, фактически сократив долю лесов в Латвии на несколько процентов и уничтожив нашу национальную философию – Латвию как лесную страну и Латвию как зеленую страну.
Rail Baltica не предполагает только строительство железнодорожных путей – нет – по обе стороны от железной дороги планируется вырубить по меньшей мере пятьдесят или даже сто метров леса, чтобы общая ширина полосы отвода составила значительно более 100 метров. Каждые 100 метров железной дороги – два гектара вырубленного леса, а у станций и складов – тысячи гектаров вырубленного леса.
Похоже, что организаторы Rail Baltica решили не только нажиться на деньгах Европейских и латвийских налогоплательщиков, но и украсть у нас лес и кислород. Представьте себе, какую команду косарей запланировали эти умные головы из Министерства транспорта, чтобы скосить 100 метров ровных зеленых полей по обе стороны железной дороги на протяжении почти 300 километров в Латвии. Ведь у нас в Латвии не хватает денег на ремонт наших сельских шоссе и проселочных дорог. Проектировщики Rail Baltica запланировали асфальтировать дороги рядом с железной дорогой. Все это позже просто превратится в статью расходов государственного бюджета Латвии, а лес, который мог бы приносить доход, уже будет украден.
Каждый из нас ездил по шоссе Тинужи – Кокнесе. С одной стороны мы видим вырубленный лес еще на 80 метров от дороги. Мы все знаем, что в ближайшие 50 лет количество жителей и автомобилистов в Латвии не увеличится настолько, чтобы в этот период нужно было параллельно строить еще одну трассу и превращать дорогу в четырехполосную скоростную автомагистраль. Но уже при строительстве первой полосы вырубили весь лес, как будто уже сегодня начали строить параллельную трехполосную дорогу. Просто украли лес и кислород. И в настоящее время ни один политик, ни один бывший министр окружающей среды и регионального развития, ни один бывший министр транспорта, ни один бывший министр сельского хозяйства (который все-таки курирует леса) не признает – кто отдал приказ или разрешение сразу вырубить в два раза больше леса, чем необходимо для строительства этой узкой и незначительной (с европейской точки зрения) дороги.
Вы заметили бессмысленный огромный транспортный круг у Кокнесе, который означает вырубку (кражу) как минимум десяти гектаров леса?
Думаю, многие заметили огромную вырубленную полосу леса, идущую параллельно Вентспилсскому шоссе через Кемерский национальный парк. Это тоже украденный у нас лес и украденный у планеты кислород.
В Норвегии засаживают лесом насыпи дорог – как для того, чтобы они лучше держались, так и для того, чтобы посадить деревья. Наши дорожники стараются вырубить даже все аллеи, не говоря уже о том, чтобы посадить какое-то дерево у дороги.
Спорный вопрос, но Latvijas valsts meži тратят огромную часть своих средств на строительство дорог в лесу (широкие колеи, глубокие канавы, высокие насыпи), и эти дороги предназначены исключительно для удобства лесозаготовителей. При этом Latvijas valsts meži в свое время согласились с безумными идеями Кариньша о размещении в лесах ветряных генераторов, причем в значительной степени за счет национального лесного предприятия.
У меня есть подозрения, что леса вырубаются также при создании государственных границ, я даже собрал по этому поводу некоторые материалы, но в настоящее время для меня важнее безопасность границ.
Если бы каждый из нас посадил в этом году одно дерево, лучше всего дуб, ясень или рябину, мы стали бы богаче, прежде всего в духовном смысле.