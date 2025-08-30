Петерис Апинис рассказал Otkrito.lv, почему нельзя рубить Латвию на корню

В настоящее время мир больше беспокоит исчезающие тропические леса Амазонки, горящие кустарники Греции и Калифорнии. На самом деле легкие планеты – это Северный лес, и Латвия является частью этого Северного леса. Большой Северный лес — это экосистема бореальных лесов — глобальный лес из хвойных и (в меньшей степени) смешанных пород деревьев, который простирается в северном полушарии — в России, Японии, Аляске, Канаде, Северной Европе. Эти леса русские называют тайгой, поэтому Северный лес у нас больше всего ассоциируется с лесами Сибири. Сибирские леса переживают тяжелые времена – если в них возникают пожары, их никто не тушит, потому что у России нет на это средств и это не выгодно с экономической точки зрения. Россия продает большие лесные массивы китайцам на вырубку. Там, где вырубают китайцы, ничего не остается – собирают каждую веточку, хвою и даже вырывают и измельчают корни деревьев. Возникают непроглядные северные пустыни (в то же время каждый китаец в своей стране в среднем сажает десять деревьев в год).