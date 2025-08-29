ВВП Латвии растет: кто "тащит" экономику вверх

Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности выросла на 4,3%, на что повлияло увеличение в 13 из 22 подотраслей обрабатывающей промышленности. Спад наблюдался в производстве готовых металлических изделий - на 2,1%, а также в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 1,5%. В производстве продуктов питания было увеличение на 8%. В крупнейшей по удельному весу подотрасли обрабатывающей промышленности - производстве древесины и деревянных изделий - добавленная стоимость выросла на 3,5%. Положительно на общую добавленную стоимость отрасли повлиял рост на 15,8% в производстве изделий из неметаллических минералов. В производстве химических веществ и продуктов был спад на 10,8%. Выпуск обрабатывающей промышленности увеличился на 4,1%.