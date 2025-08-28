Где в Юрмале насладиться сезонными вкусами и атмосферой рынка

Самый старый и, возможно, самый известный – Булдурский рынок, который действует с 1908 года. Многие помнят его из рассказов детства – как место, где всегда были свежие овощи, только что испеченный хлеб и вкусности для радости каждый день. Сегодня рынок сохраняет этот старинный шарм, одновременно предлагая широкий выбор местной продукции и изысканных деликатесов. Особое очарование создают и рыночные кафе – отличное место для неспешного обеда или чашки кофе в оживленной атмосфере. (Meža prospekts 36, ежедневно 9.00–20.00, по воскресеньям 9.00–19.00; facebook.com/buldurutirgus)