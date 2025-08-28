Где в Юрмале насладиться сезонными вкусами и атмосферой рынка
Во время сезона свежих продуктов мы ищем места, где можно приобрести продукцию местных фермеров – свежие овощи, фрукты, зелень и другие ингредиенты для приготовления дома салатов, горячих блюд, а также варенья, маринадов или заготовок на зиму. Но рынок – это не только место покупок, это также возможность согреться горячим напитком, встретить знакомых и ощутить живую атмосферу. В Юрмале работает несколько рынков и ярмарок, каждая со своим характером и особым настроением.
Самый старый и, возможно, самый известный – Булдурский рынок, который действует с 1908 года. Многие помнят его из рассказов детства – как место, где всегда были свежие овощи, только что испеченный хлеб и вкусности для радости каждый день. Сегодня рынок сохраняет этот старинный шарм, одновременно предлагая широкий выбор местной продукции и изысканных деликатесов. Особое очарование создают и рыночные кафе – отличное место для неспешного обеда или чашки кофе в оживленной атмосфере. (Meža prospekts 36, ежедневно 9.00–20.00, по воскресеньям 9.00–19.00; facebook.com/buldurutirgus)
В свою очередь, в центре Каугури жизнь кипит в Līgo Bazārs – современном продовольственном и гастрономическом рынке, где для повседневного и праздничного стола можно найти свежевыпеченный хлеб, местные молочные продукты, мясо, фрукты и овощи. Здесь есть и тропические фрукты, мед, варенье и даже угощения грузинской кухни, которые придают рынку особый колорит. (Raiņa iela 112B, ежедневно 9.00–19.00; facebook.com/LiigoBazaars)
Совсем в иной атмосфере вас встречает Каугурский рынок – место, где жители Юрмалы делают ежедневные покупки. Здесь можно найти все, что растет, колосится, собрано или скошено: от осенних грибов до сезонных ягод и зелени. Жизнь рынка столь же многогранна, как и его предложение: торговцы из цыганской общины, доступные цены и текстильные ряды с колышущимися на ветру платьями создают особое рыночное настроение. (Nometņu iela 9a, ежедневно 7.00–19.00)
И, наконец, Калнциемская уличная ярмарка в Майори, задуманная актрисой Даце Витолой. Небольшая и уютная, она предлагает иной рыночный опыт – здесь к покупателям обращаются по имени, царит ощущение выходного дня, а вывеска и настенные росписи напоминают об истории рыночной жизни с начала прошлого века. Эта ярмарка больше похожа на дружеское место встреч, где старинные торговые традиции переплетаются с современной атмосферой. (Kalnciema iela 4; следите за временем работы и событиями на facebook.com/Kalnciemaiela4)