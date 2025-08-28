Эксперт объяснил, почему рижане платят такие огромные деньги за отопление и почему будут платить и дальше
Жителям Риги предстоит мириться с более высокими счетами за отопление как в этом году, так и в будущем. Рост тарифов связан с тем, что Rīgas Siltums не покупает самое дешевое тепло, которое способны поставлять независимые производители, а вместо этого приобретает более дорогое тепло у Latvenergo. С таким мнением выступил Янис Тимма, председатель правления компании Eco Energy Riga.
Как сообщает эксперт, в 2024 году и в первой половине 2025-го цены на тепло у независимых поставщиков были на 18–32% ниже, чем тариф Latvenergo. В отопительный сезон 2022–2023 годов, когда цены на газ достигли рекордных высот, тепло у независимых производителей стоило даже вдвое дешевле.
"Почему же не покупается более дешевое тепло? Потому что Rīgas Siltums манипулирует понятием «остаточное тепло», утверждая, что тепло, предлагаемое Latvenergo, якобы является остаточным. В результате компания покупает у Latvenergo более дорогую энергию и отказывается от дешевого тепла других производителей. В ЕС действительно большое внимание уделяется использованию остаточного тепла, но проблема в том, что тепло, производимое когенерационными станциями, в том числе TEC-1 и TEC-2 Latvenergo, не является остаточным. Это основной продукт станции — так определяют директивы и рекомендации Еврокомиссии. EK разъясняет, что «остаточное тепло» возникает в предприятиях, не связанных с энергетикой, например, в дата-центрах, пекарнях или прачечных", - отмечает Янис Тимма.
Ситуация на рынке энергоресурсов за последнее десятилетие существенно изменилась. Рига традиционно полагалась на природный газ как главный источник энергии, однако эта стратегия устарела. Цена газа за десять лет удвоилась, и газовые станции больше не являются эффективной базовой мощностью. Они производят слишком дорогое тепло по сравнению с теплоцентралями на биомассе и RDF (топливе из отходов). Дополнительно при использовании газа приходится платить акциз, сборы за распределение и транспортировку, а также покупать квоты на выбросы CO₂, что еще больше повышает стоимость.
"Цена биомассы в два–два с половиной раза ниже, чем у газа, поэтому тепло независимых производителей, работающих на биомассе, значительно дешевле. Следовательно, путь Риги к снижению тарифов на отопление лежит через строительство новых современных когенерационных станций на биомассе, а не через упрямое сохранение газовой зависимости. Если удастся реализовать планы по строительству биомассовых станций общей мощностью 100 МВт, то цены на тепло в Риге могут заметно снизиться", - полагает специалист.
"Однако текущая ситуация, при которой тарифами манипулируют и создаются правила, вынуждающие покупать более дорогое тепло, наносит ущерб жителям и бизнесу Риги".
Разработана система закупок, позволяющая Rīgas Siltums приобретать дорогое тепло у Latvenergo. Рижский рынок тепла условно состоит из двух частей. Первая — около 70% необходимого объема тепла — это гарантированные закупки у двух ТЭЦ Latvenergo, и здесь альтернатив просто нет. Вторая часть — примерно 30% рынка — теоретически должна быть зоной свободной конкуренции, где побеждает тот, кто предлагает более дешевое тепло. Но на практике этого не происходит: независимые производители, работающие на щепе, способны предлагать тепло по цене 53–58 евро за МВт·ч, тогда как тепло, производимое на ТЭЦ Latvenergo, сейчас стоит около 73 евро за МВт·ч. Несмотря на эту заметную разницу, Rīgas Siltums находит способы все равно закупать продукцию Latvenergo.
"В результате рижане вместо более дешевого тепла получают более дорогое, что напрямую ведет к росту тарифов".
"Таким образом обходится требование Закона об энергетике, предписывающее оператору централизованного теплоснабжения покупать тепло по принципу экономической последовательности — начиная с самых дешевых предложений. Нарушается и Закон о конкуренции, который требует равного отношения к участникам рынка со стороны доминирующего игрока, каким без сомнения является Rīgas Siltums. Кроме того, нарушаются директивы ЕС, что грозит судебными процессами и штрафами, которые в конечном счете оплатят потребители", - утверждает Янис Тимма.
"Фактически государственные и муниципальные предприятия, несмотря на публичные заявления о развитии возобновляемой энергетики, продолжают стимулировать максимальное потребление импортного газа и строительство новых газовых ТЭЦ. Ведь если есть возможность продавать более дорогое тепло, произведенное путем сжигания газа, то зачем инвестировать в проекты, предлагающие дешевую тепловую энергию?", - полагает он.
"Каковы последствия такой политики? Во-первых, из карманов жителей и предприятий Риги ежегодно извлекаются и бездарно расходуются миллионы евро на покупку дорогого тепла. Во-вторых, такие манипуляции делают невозможным снижение цены на тепло в Риге, так как инвесторы не будут строить котельные на возобновляемых ресурсах. Банки также не станут финансировать подобные проекты, ведь если дешевое тепло невозможно продать, такие проекты будут экономически нежизнеспособны. В итоге замыкается порочный круг: в Риге всегда будет дорогое отопление, а государственные и муниципальные монополии продолжат процветать".
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что Rīgas siltums планирует повышение очередное существенное тарифа на отопление.