Эксперт объяснил, почему рижане платят такие огромные деньги за отопление и почему будут платить и дальше

"Почему же не покупается более дешевое тепло? Потому что Rīgas Siltums манипулирует понятием «остаточное тепло», утверждая, что тепло, предлагаемое Latvenergo, якобы является остаточным. В результате компания покупает у Latvenergo более дорогую энергию и отказывается от дешевого тепла других производителей. В ЕС действительно большое внимание уделяется использованию остаточного тепла, но проблема в том, что тепло, производимое когенерационными станциями, в том числе TEC-1 и TEC-2 Latvenergo, не является остаточным. Это основной продукт станции — так определяют директивы и рекомендации Еврокомиссии. EK разъясняет, что «остаточное тепло» возникает в предприятиях, не связанных с энергетикой, например, в дата-центрах, пекарнях или прачечных", - отмечает Янис Тимма.