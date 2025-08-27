Кто платит - тот и едет: инвалидам и льготникам отказывают в посадке на междугородние автобусы в порядке очереди

Проблематику и различный подход выявила проверка на маршруте Рига–Лиепая и ситуационный тест на Рижском международном автовокзале. Выяснилось, что есть перевозчик, который обеспечивает возможность приобрести билеты с льготами только у водителя автобуса (в то время как остальные пассажиры могут покупать билеты и в кассе автовокзала). Также во время ситуационного теста перевозчик попросил человека с инвалидностью (имеющего право на 100% льготу) дополнительно заплатить 1 евро, чтобы место в автобусе было действительно гарантировано. В результате такой практики складывается ситуация: сначала в автобус садятся все пассажиры, купившие билет за полную цену или собирающиеся купить его у водителя, и только потом человек, имеющий право на льготу, узнает, сможет ли он поехать этим рейсом или останется на остановке в ожидании следующего.