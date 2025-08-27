От Каросты до Лаучу: самые грязные и чистые пляжи Латвии

Улме выразил удовлетворение тем, что в этом году продолжается положительная тенденция сокращения количества отходов на побережье, однако результаты сезона он пока оценивает осторожно с учетом специфических условий уходящего лета. Глава фонда подчеркнул, что еще предстоит многое сделать для того, чтобы достичь хорошего состояния приморской среды, однако в последние годы во многих местах на побережье наблюдаются улучшения - и в понимании обществом проблем загрязнения, и в реализации мер по благоустройству и предупреждению возникновения отходов.