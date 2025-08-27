От Каросты до Лаучу: самые грязные и чистые пляжи Латвии
Загрязнение латвийских пляжей снизилось на 8%, но пляж Каросты остается самым грязным с более чем 1500 единицами мусора на 100 метров побережья.
Самым грязным пляжем в этом году признан пляж Каросты в Лиепае, а самым чистым - пляж у валуна Лаучу на Видземском взморье, свидетельствуют результаты мониторинга загрязнения, проведенного в рамках кампании "Мое море". Как сообщил руководитель Фонда образования в области окружающей среды Янис Улме, добровольцы в рамках экспедиции вдоль побережья за 30 дней провели 44 мониторинга загрязняющих отходов.
В этом году в среднем на каждые 100 м пляжей латвийского побережья приходится 306 единиц мусора, при этом на каждом пляже было идентифицировано в среднем 33 различных вида отходов. Это означает, что уровень загрязнения снизился на 8% по сравнению с 2024 годом, когда на 100 м пляжа в среднем было найдено 334 единицы мусора.
Улме выразил удовлетворение тем, что в этом году продолжается положительная тенденция сокращения количества отходов на побережье, однако результаты сезона он пока оценивает осторожно с учетом специфических условий уходящего лета. Глава фонда подчеркнул, что еще предстоит многое сделать для того, чтобы достичь хорошего состояния приморской среды, однако в последние годы во многих местах на побережье наблюдаются улучшения - и в понимании обществом проблем загрязнения, и в реализации мер по благоустройству и предупреждению возникновения отходов.
В общей массе отходов на пляжах 77,6% составляют различные пластмассовые изделия и полимерные материалы. 8% составляют бумага и картон, 4% - металлы, а далее идут резина, стекло и керамика, пищевые отходы, текстиль и одежда, древесина и химические вещества.
Список по видам отходов возглавляют отходы от курения - 26,4%. Далее идет пластиковая пищевая упаковка - 12,3%, не подлежащие идентификации куски пластика - 12,1%, фрагменты бумаги и картона - 7,2%. Из самых часто встречающихся на пляжах 15 видов мусора девять - это пластиковые отходы.
Среди самоуправлений самые загрязненные пляжи в этом сезоне - в Лиепае, где констатировано 839 единиц отходов на каждые 100 м пляжа, а самые чистые - в Лимбажском крае, где зафиксировано 111 единиц мусора на 100 м пляжа.
При оценке конкретных пляжей на побережье Латвии список самых чистых в этом году сократился - в нем остались всего четыре пляжа, при этом ни один из них по-прежнему не соответствует критериям Евросоюза о хорошем состоянии морской среды. На пляже у валуна Лаучу в Лимбажском крае было найдено 16 единиц мусора на 100 м, в Абрагциемсе - 50 единиц, центральный пляж Энгуре - 75 единиц, Зиемупе - 77 единиц.
Самым грязным пляжем этого года признан пляж Каросты, где на 100 м пляжа обнаружено 1522 единицы мусора. В верхнюю часть списка самых грязных пляжей вошли также юрмальский пляж в Майори, где на 100 м найдено 848 единиц мусора, и центральный пляж Лиепаи - 754 единицы мусора на каждые 100 м.
В ходе кампании впервые был проведен мониторинг микропластика и пластиковых гранул на побережье Латвии. Пластиковые гранулы были обнаружены в 16 зонах мониторинга, что составляет в общей сложности 36% побережья Латвии. Несмотря на то, что объем загрязнения пока невелик, полученные данные свидетельствуют о том, что проблема пластиковых гранул актуальна как на латвийском побережье, так и во всем Балтийском море, отметил Улме.
Кампания "Мое море" проводится Фондом образования в области окружающей среды в сотрудничестве с заинтересованными в охране побережья самоуправлениями и предприятиями. Образовательные мероприятия "Зеленая экспедиция" реализуются в рамках проекта программы мероприятий ЕС по охране окружающей среды и климату на 2018-2020 гг. "Отходы как ресурсы в Латвии: содействие региональной устойчивости и цикличной экономике путем внедрения концепции использования отходов как ресурсов".