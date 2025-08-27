"Выпил муж, машины лишилась вся семья" - юристы указывают на несовершенство закона в Латвии

Адвокат считает, что нормы закона размыты и поэтому в ряде случаев трактуются произвольно: «Парадокс в том, что мне как адвокату даже не к чему апеллировать, потому что в законе не определена ни какая-либо методология для расчета стоимости автомобиля, ни четкие критерии, по которым будет оцениваться, следует ли конфисковать транспортное средство полностью или частично и в каком объеме это можно сделать. Получается, что может быть конфискирована полная стоимость транспортного средства или ее часть в том объеме, какой решит взыскать прокурор или судья. И то, какую часть этой суммы должен будет возместить виновный, тоже зависит от воли прокурора или судьи. Если существует настолько широкая интерпретация закона, это несомненно порождает не только неопределенность в применении норм, но и серьезные коррупционные риски».