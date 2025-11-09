Иллюстративное фото.
Сегодня 19:17
Государственная канцелярия потратит медстраховку для сотрудников более 140 000 евро
Государственная канцелярия объявила тендер на медицинское страхование для 200 сотрудников, включая работников Школы государственной администрации. Максимальная стоимость годового контракта составит 142 999 евро без учета НДС.
