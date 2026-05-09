В Латвии
Сегодня 16:31
В Риге этой ночью запустят еще 7 ночных автобусов: какие районы они свяжут с центром
В Риге этой ночью запускают еще семь ночных автобусных маршрутов: по выходным они будут связывать центр с несколькими районами города и будут работать до конца сентября.
Ночные автобусы будут ходить в ночи перед субботой и воскресеньем.
- Автобус N1 будет курсировать по маршруту: «Центр — Тейка — Югла — Межциемс — Центр».
- Автобус N2: «Центр — Саркандаугава — Вецмилгравис».
- Автобус N3: «Центр — Ильгюциемс — Даугавгрива».
- Автобус N4: «Центр — Иманта — Золитуде — Агенскалнс — Центр».
- Автобус N6: «Центр — Пурвциемс — Плявниеки — Дарзциемс — Центр».
- Автобус N7: «Центр — Кенгарагс — улица Латгалес — Центр».
- Автобус N10: «Центр — Агенскалнс — Зиепниеккалнс — Центр».
Ночное сообщение с несколькими городскими районами будет обеспечиваться до 27 сентября.
Новые маршруты дополнят уже действующее ночное сообщение: каждую ночь между аэропортом и центром города курсирует автобус N22.
В Rīgas satiksme поясняют, что ночное сообщение этим летом организовано с учетом опыта прошлого лета: часть маршрутов сохранена, один маршрут улучшен, остальные введены заново.
На включенных в маршруты остановках автобусы будут останавливаться только по требованию. В ночных автобусах будут действовать те же билеты и льготы, что и в дневном общественном транспорте.