Пригрозив депортацией, в Европарламенте призвали сирийцев покинуть ЕС и вернуться на родину
Лидер Европейской народной партии (EPP) Манфред Вебер высказал поддержку идее возвращения сирийских беженцев на родину.
«Тем, кто способен вернуться в Сирию и помочь в восстановлении страны, следует покинуть Германию и Европу и вернуться в Сирию», — заявил Вебер в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Bild.
«Мы оказываем помощь в чрезвычайной ситуации, но война закончилась, вам нужно возвращаться в свою страну», — отметил руководитель крупнейшей фракции Европейского Парламента.
В то же время Вебер предупредил, что устанавливать жесткие сроки не следует. «Если депортация в первый месяц невозможна, потому что часть Сирии все еще в руинах, то она может быть возможна в следующем месяце», — сказал он. «Но принцип в конечном итоге должен быть реализован».
Вебер считает, что для тех сирийцев, которые хорошо интегрировались в рынок труда, могут быть сделаны исключения.
«В Германии много сирийцев, которые вносят значительный вклад. Хотим ли мы на самом деле отправить всех их обратно в Сирию?» — риторически спросил лидер EPP, указав на важную роль мигрантов, например, в сфере здравоохранения.
