Платформа Manabalss.lv не сможет внедрить новые способы подписи - на это нет средств
Платформа Manabalss.lv не планирует расширять способы электронной подписи инициатив из-за нехватки ресурсов. Поддержка доступна только через e-подпись и банковскую авторизацию, что ограничивает участие латвийцев за рубежом.
Платформа Manabalss.lv из-за ограниченных ресурсов в настоящее время не планирует внедрять дополнительные инструменты для электронной подписи под поданными инициативами, сообщила главный редактор Manabalss.lv Сигне Валтиня.
В настоящее время портал предлагает возможность подписаться электронно, используя e-подпись или инструменты банковской авторизации. Однако если какой-нибудь гражданин Латвии, проживающий за границей, желает подписать инициативу, но у него нет латвийской e-подписи или доступа к латвийским банкам, сделать это невозможно.
Тем не менее Валтиня отмечает, что подписи под инициативами можно собирать и физически. Конкретной формы для бумажных подписей нет — их может собирать кто угодно. После сбора подписей под конкретной инициативой формы с подписями и обязательным указанием персональных кодов можно отправить на электронную почту Manabalss — sveiki@manabalss.lv. После этого и бумажные формы, и цифровые подписи передаются в Сейм. Там, на основании персональных кодов, указанных в бумажных формах, Управление по делам гражданства и миграции проверяет подлинность подписей.
Проект ManaBalss реализует Фонд общественного участия. Ранее сообщалось, что организация, успешно работающая уже 15 лет, оказалась на грани финансового коллапса. По словам ее руководителя Имантса Брейдакса, нехватка средств наблюдается уже несколько лет подряд. Команда работает «на энтузиазме и чувстве миссии», поскольку считает свою деятельность крайне важной.