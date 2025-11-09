Платформа Manabalss.lv не сможет внедрить новые способы подписи - на это нет средств

Тем не менее Валтиня отмечает, что подписи под инициативами можно собирать и физически. Конкретной формы для бумажных подписей нет — их может собирать кто угодно. После сбора подписей под конкретной инициативой формы с подписями и обязательным указанием персональных кодов можно отправить на электронную почту Manabalss — sveiki@manabalss.lv. После этого и бумажные формы, и цифровые подписи передаются в Сейм. Там, на основании персональных кодов, указанных в бумажных формах, Управление по делам гражданства и миграции проверяет подлинность подписей.