Пользуются, но не платят: важнейший инструмент латвийской демократии - платформа Manabalss.lv - на грани банкротства
Руководитель платформы общественных инициатив Manabalss.lv Имантс Брейдакс поблагодарил те 10% пользователей, которые делают пожертвования, поддерживая работу системы: "Спасибо тем, кто помогает удержать платформу на плаву, чтобы остальные могли ею пользоваться", — сказал он в интервью TV24, призывая к пожертвованиям также предпринимателей.
Финансовый кризис и угроза закрытия
Организация, успешно работающая уже 15 лет, оказалась на грани финансового коллапса. По словам Брейдакса, нехватка средств наблюдается уже несколько лет подряд. Команда работает «на энтузиазме и чувстве миссии», поскольку считает свою деятельность крайне важной.
Для нормального функционирования платформы, выплаты зарплат и технического обслуживания требуется 300–400 тысяч евро в год. Организация обратилась к тысячам латвийских компаний с просьбой о поддержке, чтобы сохранить независимость и не попасть под политическое влияние.
Брейдакс отмечает, что за 15 лет работы Manabalss.lv стало очевидно: в латвийской финансовой экосистеме нет устойчивых инструментов поддержки гражданских инициатив. «Стабильные источники финансирования есть у олигархов, политических партий, спонсоров и государства. За их пределами — практически ничего нет», — подчеркнул он.
Гранты также не решают проблему: каждый новый грант требует создания отдельного проекта или платформы. «Гранты — не панацея. Нужно искать другое, стабильное финансирование», — добавил Брейдакс.
Надежда — на малые пожертвования
Главным источником поддержки остаются микропожертвования. «Я благодарен каждому, кто пожертвовал хоть 20 центов, 2 или 10 евро. Недавно один человек перевёл 300 евро — огромное спасибо!» — сказал Брейдакс.
Однако этого недостаточно. «К сожалению, культура пожертвований в Латвии такова, что люди с готовностью жертвуют на больных кошек и собак, но не на инфраструктуру демократии», — с грустью отметил он. Многие ошибочно полагают, что платформа получает государственное финансирование, хотя это никогда не было правдой.
По словам Брейдакса, снижение пожертвований наблюдается уже пять лет. Сначала кризис наступил во время ковида, затем внимание общества и благотворительные средства устремились на помощь Украине — и это, по его словам, «правильное и достойное направление». Однако в последние годы на снижение влияло и экономическое напряжение в латвийских домохозяйствах: «Люди сейчас даже 50 центов жертвуют неохотно», — признал он.
Сколько стоит одна подпись
Для сравнения, если человек хочет вживую подписаться под законопроектом, зарегистрированным Центральной избирательной комиссией, в Риге это стоит 1,43 евро. В случае Manabalss.lv каждый электронный голос обходится в 0,77 евро, однако 90% пользователей не делают пожертвований. Поэтому оставшиеся 10% фактически спасают организацию.
«Благодаря этим людям система остаётся онлайн, работают авторизации, банковские и e-paraksts-сервисы, идёт взаимодействие с Сеймом», — подчеркнул Брейдакс.
По словам руководителя платформы, половина инициатив, присылаемых на сайт, не публикуется.
«С каждым автором работают, консультируют, помогают оформить документ — это труд, который общество не видит. Но когда инициатива доходит до публикации, она становится лучше и качественнее, а её шансы на успех значительно возрастают», — рассказал он.