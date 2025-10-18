Пользуются, но не платят: важнейший инструмент латвийской демократии - платформа Manabalss.lv - на грани банкротства

По словам Брейдакса, снижение пожертвований наблюдается уже пять лет. Сначала кризис наступил во время ковида, затем внимание общества и благотворительные средства устремились на помощь Украине — и это, по его словам, «правильное и достойное направление». Однако в последние годы на снижение влияло и экономическое напряжение в латвийских домохозяйствах: «Люди сейчас даже 50 центов жертвуют неохотно», — признал он.