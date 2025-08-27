Одного энтузиазма недостаточно: появилось мнение, что латвийским чиновникам платят слишком мало
Уже год в Латвии действует закон, согласно которому общий фонд оплаты труда государственных и самоуправленческих учреждений, а также их предприятий не может расти более чем на 2,6% в год.
Такое ограничение распространяется не только на организации, полностью финансируемые из госбюджета, но и на те, которые приносят прибыль и существенно пополняют государственную казну. Хотя ограничение введено на три года — до 2027-го, уже сейчас видны первые признаки его влияния.
«Этот закон был принят в тот момент, когда широкий общественный резонанс вызвали новости о росте зарплат отдельных высших должностных лиц. Для общества это выглядело как логичный шаг, однако нужно помнить, что 2,6% — это число, основанное на формуле двухлетней давности, с учетом инфляции и роста зарплат в экономике», — поясняет партнер компании Figure Baltic Advisory Анта Праневича.
Ограничение и конкуренция с частным сектором
Новый регламент затрагивает не только центральное госуправление, но и предприятия, которым приходится конкурировать с частным сектором и осваивать новые функции. Возникает вопрос — как можно привлечь высококвалифицированных IT- и специалистов по кибербезопасности, если зарплаты нельзя адаптировать к реалиям рынка?
Праневича подчеркивает: «Государственная политика оплаты труда в Латвии исторически строилась на принципе — платить примерно на 20% меньше, чем медиана на рынке труда. Государство не переплачивает своим работникам, оно просто старается их удержать».
Мотивация труда — стабильность, а не оплата
Большая часть работников госуправления — это высокообразованные профессионалы, чьи обязанности становятся все сложнее. Однако люди часто выбирают государственную службу не из-за зарплаты, а по другим причинам — стабильности, патриотизма, гибкого графика и дополнительных соцгарантий.
«Хорошо, что людей мотивируют патриотизм и стабильность, но одного энтузиазма недостаточно, чтобы удержать лучших специалистов. Когда опытные сотрудники уходят, теряется институциональная память, и новичкам приходится повторять те же ошибки», — предупреждает Праневича.
Действительно ли публичный сектор слишком велик?
В обществе нередко звучит мнение, что госаппарат слишком разросшийся. Однако статистика показывает: из всех занятых в Латвии 30% работают в публичном секторе, и лишь четверть из них — непосредственно в госуправлении. Остальные — учителя, медики, полицейские, пожарные и другие работники, жизненно необходимые обществу.
В сравнении с другими странами ЕС этот показатель в Латвии вовсе не высок.
Краткосрочные ограничения — долгосрочные последствия
Эксперты предупреждают: попытка одним законом регулировать столь разные институты может нанести больше вреда, чем пользы. Некоторым компаниям необходимо развивать новые направления бизнеса и укреплять позиции в Балтии — сделать это без конкурентоспособной зарплаты невозможно. Кроме того, в крупных компаниях зарплаты пересматриваются лишь раз в четыре–пять лет, а это значит: нынешние ограничения в будущем могут привести к резкому и болезненному для общества скачку зарплат.
«Государственное управление должно быть эффективным, качественным и ориентированным на интересы общества. Чтобы этого достичь, нужны компетентные и мотивированные сотрудники. Не обязательно платить самые высокие зарплаты на рынке труда, но заставлять людей работать за меньшую оплату — неперспективно», — резюмирует Анта Праневича.
