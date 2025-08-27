Правительство выделяет 4,92 млн евро на поэтапную реализацию модели "Программа в школе"
Правительство перераспределило 4,92 млн евро от Министерства культуры в пользу образования, чтобы осенью начать внедрение модели "Программа в школе" и обеспечить оплату труда вспомогательного персонала в самоуправлениях.
Во вторник правительство одобрило перераспределение предусмотренных для Министерства культуры средств в размере 4,92 млн евро в пользу Министерства образования и науки (МОН), чтобы этой осенью начать постепенное внедрение модели "Программа в школе" и обеспечить дополнительное финансирование для оплаты труда вспомогательного персонала. Эта сумма будет направлена на целевые дотации самоуправлениям.
Реформа оплаты труда педагогов была объявлена еще в 2023 году с целью устранить неравенство по отношению к учителям, поскольку рост зарплат при существующей модели финансирования школ "Деньги следуют за учеником" зависит от числа детей в самоуправлениях. В мае этого года правительство договорилось в полном объеме внедрить модель "Программа в школе" с сентября 2026 года, а необходимые для этого средства еще предстоит предусмотреть в бюджетах следующих лет.
Согласно расчетам МОН, для реализации реформы в следующем году потребуется дополнительно 35,7 млн евро, а начиная с 2027 года - ежегодно 107,24 млн евро. Расчеты основаны на актуальных данных о числе школьников, структуре и сети образовательных учреждений в 2024/2025 учебном году.
Новая модель предусматривает, что государственное финансирование для целевых дотаций на зарплаты педагогов в полном объеме будут получать самоуправления, где сеть школ соответствует критериям численности учащихся. Планируется, что в сентябре Сейм рассмотрит во втором чтении поправки к закону об образовании, которые делегируют правительству право устанавливать эти критерии.
Министр образования и науки Даце Мелбарде на пресс-конференции после заседания правительства заявила, что ожидает "очень острых, эмоциональных" дискуссий по этим критериям, подчеркнув, что необходимо найти баланс между доступностью и качеством образования. "Когда речь идет об образовании, каждое самоуправление борется за сохранение своих школ. Мы это очень хорошо понимаем и уважаем", - сказала министр. Мелбарде планирует встретиться с представителями самоуправлений, особенно тех, где еще продолжается работа по упорядочению сети школ. По ее словам, примерно треть самоуправлений до сих пор не приняла решений по этому вопросу.
Согласно данным МОН за 2024/2025 учебный год, продолжают работу по упорядочению сети школ 12 самоуправлений, а еще в восьми самоуправлениях упорядочение сети школ практически завершено и остается принять решения лишь по одной-двум школам.