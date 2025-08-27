Правительство выделяет 4,92 млн евро на поэтапную реализацию модели "Программа в школе"

Министр образования и науки Даце Мелбарде на пресс-конференции после заседания правительства заявила, что ожидает "очень острых, эмоциональных" дискуссий по этим критериям, подчеркнув, что необходимо найти баланс между доступностью и качеством образования. "Когда речь идет об образовании, каждое самоуправление борется за сохранение своих школ. Мы это очень хорошо понимаем и уважаем", - сказала министр. Мелбарде планирует встретиться с представителями самоуправлений, особенно тех, где еще продолжается работа по упорядочению сети школ. По ее словам, примерно треть самоуправлений до сих пор не приняла решений по этому вопросу.