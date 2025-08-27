"Почти умер от голода на полном гособеспечении": в Латвии юношу с тяжелыми нарушениями довели до истощения

Тем временем жизнь самого юноши постепенно меняется. За два месяца в новом групповом доме он прибавил в весе четыре килограмма. «Он снова научился улыбаться и смеяться, у него есть эмоции. С ним каждый день работает эрготерапевт, проходят занятия по физиотерапии, музыке, тактильный массаж. Каждый день он несколько часов проводит на прогулках. Вокруг него — люди, которым он важен. Он живет полноценной жизнью и наслаждается ею».