"Почти умер от голода на полном гособеспечении": в Латвии юношу с тяжелыми нарушениями довели до истощения
Латвийское движение за самостоятельную жизнь поделилось на своей странице в Facebook историей, которая потрясла даже тех, кто давно знаком с ситуацией в государственных социальных учреждениях.
«Сегодняшнее сообщение — это не просто сообщение нашей организации. Мы пишем как люди, которые видят то, чего большинство никогда не увидит. Мы пишем как люди, которые не могут молчать. И сейчас мы, безусловно, эмоциональны», — говорится в обращении.
10 июня в новую группу на дому по улице Приедайнес из государственного центра длительной социальной опеки и реабилитации был переведен 18-летний юноша с тяжелыми нарушениями развития. Формально — уже взрослый, но, как отмечают авторы публикации, «еще совсем ребенок».
В начале года его перевели из детского центра в учреждение для взрослых. В документах было зафиксировано: на тот момент его вес составлял 36,5 килограмма. Но когда молодой человек оказался в новом доме, авторов сообщения буквально потрясла его внешность: «Юноша весил 28,5 килограмма. Он был физически и эмоционально полностью истощен. Его взгляд был пустым, тело — исхудавшим, а состояние, на наш взгляд, — угрожающим жизни», — пишут представители движения.
Семейный врач позже подтвердила: молодой человек был фактически уморен голодом. Но не потому, что в пансионате не было еды.
«Его кормление требует времени. И времени для него не нашлось», — объяснила врач.
«Этот человеческий ребенок почти умер от голода, находясь на полном государственном обеспечении и получая финансируемую государством услугу длительной социальной опеки. За полгода он потерял почти 20% веса. И все это — на глазах у сотрудников. Человеческий ребенок угасал, и никто не обратил внимания! Мы до сих пор не можем осознать, как подобное могло произойти», — говорится в публикации.
Авторы текста подчеркивают: речь идет не об исключении, а о системной проблеме. «Даже если кто-то попытается сказать, что это лишь один случай, наша позиция такова: это системная проблема. И нас особенно пугают слова врача - таких там много, потому что у персонала нет времени».
По их словам, это прямой результат институциональной системы, где люди превращаются в «объекты опеки», особенно те, кто имеет самые тяжелые нарушения. «Этого юношу будто бы опекали, но на деле он был оставлен без внимания. А министерство благосостояния прекрасно знает: оставление без внимания — это форма насилия».
Организация уже сообщила о ситуации министру благосостояния Раймонду Узулниексу, в Бюро омбудсмена и в парламентскую комиссию по социальным и трудовым вопросам. «Мы ждем реальных действий, а не только отговорок и правильно сформулированных фраз», — подчеркивают авторы.
Тем временем жизнь самого юноши постепенно меняется. За два месяца в новом групповом доме он прибавил в весе четыре килограмма. «Он снова научился улыбаться и смеяться, у него есть эмоции. С ним каждый день работает эрготерапевт, проходят занятия по физиотерапии, музыке, тактильный массаж. Каждый день он несколько часов проводит на прогулках. Вокруг него — люди, которым он важен. Он живет полноценной жизнью и наслаждается ею».
Заканчивается обращение словами, которые звучат как крик души: «Мы вернули жизнь одному человеческому ребенку. Может ли быть что-то большее на свете?»