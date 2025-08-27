Маяк был перенесен после того, как здание Управления порта было продано.
В Латвии
Сегодня 07:44
Маяк, который убрали из парка Кронвальда, уже установлен на новом месте
Рижане заметили, что старый чугунный маяк с Мангальсальского мола, много лет украшавший парк Кронвальда у здания Управления Рижского свободного порта, исчез. Теперь он обрел новое место — рядом с Центром управления движением судов Рижского свободного порта в Вецмилгрависе, на улице Мелдру.
Именно сюда маяк был перенесен после того, как здание Управления порта было продано. Для жителей столицы это стало неожиданностью: многие привыкли к маяку как к символу морской истории Риги и узнаваемой детали городского ландшафта.
Маяк обрел новое место — рядом с Центром управления движением судов Рижского свободного порта.
В социальных сетях рижане пишут:
- «В парке на него можно было посмотреть поближе. А зачем он на закрытой территории, куда доступ только по пропускам?»
- «Лучше бы поставили его в сквере, где раньше находилась штурманская школа».
- «Интересно, почему продали? Почему у нас нет флота? Вопросов много».
Мнения разделились. Одни с сожалением отмечают пустоту, оставшуюся в парке Кронвальда:
- «Жаль, здесь он был очень живописен, место было атмосферным и уютным».
- «В Риге с памятниками и достопримечательностями какая-то чертовщина — сносят, демонтируют, никому ничего не объясняя».
Другие же считают происходящее естественным:
- «Землю продали, имущество перевезли. Что в этом трагичного?»
- «Парк был без маяка, потом с ним, теперь снова без. От этого он менее любим не станет».
Так или иначе, для многих горожан маяк оставался интересным туристическим объектом и символом связи Риги с морем. Теперь же увидеть его можно лишь за забором порта — издали, но уже на новом месте.