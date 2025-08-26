Школы переходят на латышский: старт этой и других образовательных реформ

Уже в этом году дополнительные средства планируется направить на обеспечение персонала поддержки, которого сейчас во многих регионах не хватает, поэтому акцент делается и на подготовке молодых специалистов, подчеркнула Мелбарде. Изменения ожидаются и в государственных экзаменах. Для девятых классов порог сдачи централизованных экзаменов (ЦЭ) поднимается до 15%, а в средних школах будет введен ЦЭ по биологии, физике или химии на оптимальном уровне освоения учебного контента или естествознанию на общем уровне освоения учебного контента. Не исключено, что ЦЭ по иностранному языку для девятых классов впредь будет представлять собой мониторинг, а в 12-х классах будет установлено требование о сдаче хотя бы одного ЦЭ на высший уровень вместо обязательных ранее двух.