Школы переходят на латышский: старт этой и других образовательных реформ
С нового учебного года в Латвии стартуют масштабные реформы образования: обучение перейдёт на латышский язык, изменится модель финансирования школ, а требования к централизованным экзаменам станут строже.
В следующем учебном году сферу образования ожидает ряд изменений. Одно из них - по окончании переходного периода преподавание во всех школах будет осуществляться на латышском языке. Частично будет введена новая модель финансирования "Программа в школе", в которой сделан акцент на персонал поддержки. Наконец, начнется применение и количественных критериев, которые лягут в основу выделения школам государственного финансирования на целевую дотацию. В процессе централизованных экзаменов также предусмотрены изменения, в том числе для выпускников девятых классов минимальный порог успеваемости составит 15% вместо нынешних 10%, сообщает Diena.
"Главной целью нашей системы образования является качественное, доступное и инклюзивное образование на протяжении всей жизни, которое предоставляет каждому ребенку и взрослому разнообразные возможности для личного и профессионального роста. В то же время важно продолжать формировать такую систему образования, в основе которой лежит Латвия как национальное и культурное государство, населенное людьми с активной общественной и гражданской позицией. Мы также понимаем, насколько важна способность быстро и гибко подстраиваться под потребности рынка труда - как при обеспечении возможностей переквалификации, так и при разработке образовательных программ, отвечающих современным требованиям", - заявила министр образования и науки Даце Мелбарде на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам нового учебного года.
Она отметила, что хотя сфера безопасности и обороны определена в качестве приоритетной, в коалиции достигнута твердая договоренность о том, что финансирование образования не будет урезано.
Это касается и новой модели финансирования, на которую в этом году будет направлено 70% от запланированной суммы, а в 2026/2027 гг. предполагается выделить ее полностью, чтобы добиться более справедливой и конкурентной оплаты труда для всех педагогов, большей автономии директоров школ в процессе планирования учебной работы и обеспечения предсказуемости потока финансирования.
Уже в этом году дополнительные средства планируется направить на обеспечение персонала поддержки, которого сейчас во многих регионах не хватает, поэтому акцент делается и на подготовке молодых специалистов, подчеркнула Мелбарде. Изменения ожидаются и в государственных экзаменах. Для девятых классов порог сдачи централизованных экзаменов (ЦЭ) поднимается до 15%, а в средних школах будет введен ЦЭ по биологии, физике или химии на оптимальном уровне освоения учебного контента или естествознанию на общем уровне освоения учебного контента. Не исключено, что ЦЭ по иностранному языку для девятых классов впредь будет представлять собой мониторинг, а в 12-х классах будет установлено требование о сдаче хотя бы одного ЦЭ на высший уровень вместо обязательных ранее двух.
