Россия наконец перечислила Латвии почти 13 млн евро на выплаты пенсий своим гражданам

Напомним, что VSAA выплачивает российские пенсии лицам, проживающим в Латвии и имеющим право на эти выплаты в соответствии с договором между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социальной защиты. Договор действует с 19 января 2011 года. В четвёртом квартале прошлого года через VSAA российские пенсии получили около 9700 человек на сумму примерно 3,5 миллиона евро, сообщили в агентстве.