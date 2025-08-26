В результате столкновения грузового и легкового автомобиля погибли два человека.
Сегодня 15:50
Мгновение перед трагедией - на видео попал момент смертельной аварии в Талсинском крае
Сегодня утром на шоссе А10 произошло серьезное лобовое столкновение легкового и грузового автомобиля. Погибли два человека, находившиеся в легковой машине.
В распоряжении канала Sadursme оказалось видео с регистратора грузовика, на котором видно, что легковой автомобиль находился на встречной полосе и ехал прямо навстречу фуре.
По словам очевидцев, запись свидетельствует, что это не выглядело как обгон, так как на дороге не было других транспортных средств. Причина столь опасного маневра пока неизвестна.
Напомним, во вторник утром в Талсинском крае, в волости Гибули, в результате столкновения грузового и легкового автомобиля погибли два человека. По словам свидетелей, легковая машина оказалась под фурой, сообщил аккаунт Sadursme.