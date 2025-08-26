Внук Елизаветы II готовится к свадьбе: его невеста проходит "Тест Балморала" - что он означает?
Невеста 47-летнего Питера Филлипса, 45-летняя медсестра Харриет Сперлинг, присоединилась к королевской семье на их летнем отдыхе в Балморале, где ей предстоит пройти неофициальный «Тест Балморала» на знание королевского протокола. Несмотря на короткий срок после помолвки, Харриет уже получила теплый прием и активно участвует в семейных мероприятиях.
Питер Марк Эндрю Филлипс — член британской королевской семьи, внук королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Он — старший сын принцессы Анны и её первого мужа, капитана Марка Филлипса.
Харриет Сперлинг, 45-летняя медсестра, присоединилась к своему будущему мужу и другим членам королевской семьи на их ежегодном летнем отдыхе в Шотландском нагорье.
Сообщается, что во время этого визита Харриет предстоит пройти неофициальный «тест», которому потенциальные члены семьи подвергаются в отношении королевского протокола при первом посещении Балморала.
В то время как первые визиты других членов королевской семьи в Балморал состоялись за годы до их помолвки — например, Кейт Миддлтон посетила замок за два года до свадьбы с принцем Уильямом — визит Харриет произошёл менее чем через месяц после объявления о её помолвке с Питером. Несмотря на поспешную поездку в Шотландию, инсайдеры королевской семьи сообщили, что женщина получила удовольствие от общения с королевскими особами.
По сообщениям, Харриет участвовала в совместной поездке с сестрой Питера — Зарой Тиндалл, с которой она отправилась на электровелосипедах в горы вместе с её детьми. Она также присоединилась к другим членам семьи на конных прогулках по усадьбе.
Поскольку Питер «без ума» от своей невесты, сообщается, что Харриет, скорее всего, успешно сдаст этот тест с «блестящими результатами». «Все знают, что Питер без ума, и его семья приняла Харриет в их круг, поэтому она, вероятно, с честью пройдёт печально известный Тест Балморала», — сообщил источник.
Сын принцессы Анны, занимающий 19-е место в линии наследования престола, женится на Харриет после года отношений. Пара заявила в официальном сообщении: «Господин Питер Филлипс, сын Ее Королевского Высочества принцессы Анны и капитана Марка Филлипса, и госпожа Харриет Сперлинг, дочь покойных господина Руперта Сандерса и госпожи Мэри Сандерс из Глостершира, сегодня подтвердили свою официальную помолвку».
Они впервые объявили о своих отношениях в мае прошлого года, когда их видели идущими рука об руку на конных соревнованиях Badminton Horse Trials в Глостершире.
Питер начал новые отношения всего через несколько недель после расставания с предыдущей партнёршей Линдсей Уоллес, с которой, как сообщается, познакомился на спортивном мероприятии.
Ранее Питер был женат на Отэм Келли с 2008 по 2021 год, от которой у него двое детей.