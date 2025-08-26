Внук Елизаветы II готовится к свадьбе: его невеста проходит "Тест Балморала" - что он означает?

В то время как первые визиты других членов королевской семьи в Балморал состоялись за годы до их помолвки — например, Кейт Миддлтон посетила замок за два года до свадьбы с принцем Уильямом — визит Харриет произошёл менее чем через месяц после объявления о её помолвке с Питером. Несмотря на поспешную поездку в Шотландию, инсайдеры королевской семьи сообщили, что женщина получила удовольствие от общения с королевскими особами.