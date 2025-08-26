ВИДЕО: из-за проливных дождей в одном из автобусов Rīgas satiksme начала протекать крыша

Синоптик Том Брицис в социальных сетях пояснил, что грозы сильнее всего затронули именно Ригу, Юрмалу и их окрестности. По его словам, развитие непогоды во многом объясняется теплыми водами Рижского залива. Северные и северо-западные ветры приносят в регион прохладные воздушные массы, а, проходя над заливом, облака насыщаются влагой и теплом. В итоге максимальной силы грозы достигают именно в южной части залива и далее на материке — как раз там, где расположены Рига и Юрмала.