ВИДЕО: из-за проливных дождей в одном из автобусов Rīgas satiksme начала протекать крыша
Во вторник, 26 августа, в Риге один из пассажиров заснял на видео необычную ситуацию: в городском автобусе из-за продолжительного ливня начала протекать крыша.
С капающей с потолка водой пассажирам пришлось мириться прямо во время поездки.
Как сообщалось, минувшей ночью непогода особенно сильно ударила по столице. В центре Риги до семи утра выпало 40 миллиметров осадков — это почти половина климатической нормы августа. В отдельных районах наблюдался град, грозы сопровождались громкими раскатами и молниями.
Синоптик Том Брицис в социальных сетях пояснил, что грозы сильнее всего затронули именно Ригу, Юрмалу и их окрестности. По его словам, развитие непогоды во многом объясняется теплыми водами Рижского залива. Северные и северо-западные ветры приносят в регион прохладные воздушные массы, а, проходя над заливом, облака насыщаются влагой и теплом. В итоге максимальной силы грозы достигают именно в южной части залива и далее на материке — как раз там, где расположены Рига и Юрмала.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник по всей стране продолжатся дожди. Ожидается переменная облачность, местами пройдут сильные и даже чрезвычайно сильные ливни с грозами.