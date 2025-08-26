Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:05
Ненастье над Латвией - во вторник стихия не отступит
Во вторник по всей стране продолжатся дожди, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем ожидается переменная облачность, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами - сильные и даже чрезвычайно сильные ливни с грозой. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, во время грозы порывистый. Максимальная температура воздуха составит +13...+17 градусов.
В Риге сквозь облака временами будет выглядывать солнце, однако периодически ожидаются дожди, утром - также сильные ливни и грозы. Ветер - западный от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +14... +16 градусов.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в центре Риги до 7 утра выпало 40 миллиметров дождя - это примерно половина августовской климатической нормы. В некоторых местах также выпал град и гремел сильный гром с разрядами молний.