Ненастье над Латвией - во вторник стихия не отступит

Днем ожидается переменная облачность, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами - сильные и даже чрезвычайно сильные ливни с грозой. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, во время грозы порывистый. Максимальная температура воздуха составит +13...+17 градусов.