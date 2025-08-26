Ночная непогода в Риге и Юрмале: град и гром разбудили жителей, выпало 40 мм осадков

Синоптик Том Брицис в соцсетях написал: "Минувшей ночью до 7 утра в центре Риги выпало 40 миллиметров дождя — это половина месячной климатической нормы. Грозы сильнее всего затронули именно Ригу, Юрмалу и их окрестности, так как именно в этом регионе для их развития сложились наиболее благоприятные условия, во многом благодаря теплым водам Рижского залива. В Балтийский регион продолжает поступать масса прохладного воздуха, которую приносят северные и северо-западные ветры. Двигаясь над Рижским заливом фактически по самому длинному возможному пути, облака насыщаются влагой и теплом от его вод. Максимальной силы они достигают в южной части залива и немного южнее, вглубь материка — как раз там, где расположены Рига и Юрмала".