Начали сортировать отходы, а вместо обещанной экономии - троекратный рост счетов: в чем причина?
Все чаще жители, начав сортировать отходы, сталкиваются с неожиданным ростом коммунальных платежей. Жительница Латвии, начавшая сортировать мусор, пожаловалась, что расходы выросли с 3 до 9 евро. Почему так происходит и как избежать переплат?
В программе «Uz līnijas» на канале TV24 телезрительница задала вопрос о стоимости вывоза отходов. Она отметила, что после того, как она начала сортировать отходы, плата за вывоз только выросла: «Раньше стоило 3 евро, а теперь — 9 евро. Как это объяснить?»
Председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс признал, что подобные ситуации случаются нередко. Когда жители подключают дополнительный контейнер для биологических отходов, но не корректируют параметры зеленого бака для смешанных отходов, счета закономерно увеличиваются.
«Если раньше был только зеленый контейнер, а затем заказали еще и коричневый для биологических отходов, важно уменьшить размер зеленого или сократить частоту его вывоза. В противном случае за зеленый придется платить по-прежнему, плюс добавится плата за коричневый», — отметил Айзбалтс.
Чтобы действительно снизить расходы, необходимо выполнить два шага: заказать коричневый контейнер для биоотходов и одновременно уменьшить объем или частоту вывоза зеленого. Только тогда сортировка позволит экономить, а не переплачивать, уверяет Янис Айзбалтс.
Ранее сообщалось, что расходы на управление отходами в Латвии будут продолжать расти и в ближайшие годы, поскольку по всей Европе действует установка - отходы не захоранивать, а сортировать и перерабатывать.