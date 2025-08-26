Пробка от шампанского попала ребенку в глаз, во время готовки на плечо прыгнул кот: самые необычные страховые случаи
Исследование страховой компании ERGO о восприятии несчастных случаев, проведенное совместно с исследовательской компанией Norstat, показало, что 72% участников опроса допускают возможность несчастного случая с ними, тогда как 28% считают, что «со мной несчастный случай произойти не может». В то же время только 27% респондентов имеют страховку от несчастных случаев. Исследование также выявило, что люди уделяют повышенное внимание одним рискам, недооценивая другие.
«Наше исследование показало большой разрыв между тем, чего люди опасаются, и от чего они реально застрахованы. Вероятнее всего, это отражает человеческую психологию: мы понимаем, что что-то может произойти, но не готовимся к этому и не думаем об этом в повседневности. Возможно, мы подсознательно надеемся, что именно нас беда обойдет стороной, хотя рационально понимаем, что это не так. Конечно, полезнее осознавать риски и защищаться от них. Страхование от несчастных случаев позволяет избежать лишних переживаний и сосредоточиться на действительно важном, а не надеяться на удачу или бороться с последствиями происшествий в одиночку», — говорит директор департамента риск-страхования ERGO Райтис Чаклис.
ДТП и бытовые травмы — в зоне повышенного беспокойства
Сравнение данных опроса с фактической статистикой заявленных случаев в ERGO показывает, что восприятие рисков у людей отличается от реальности. Например, 39% респондентов считают, что с ними может произойти ДТП, но на самом деле только 2% заявленных в ERGO несчастных случаев связаны с дорожными авариями. Это самый переоцененный риск, что объясняется тем, что люди осознанно уделяют большое внимание правилам дорожного движения.
48% участников исследования опасаются бытовых травм (порезы, ожоги, травмы с инструментами и т. п.). В статистике ERGO такие случаи действительно занимают значительную часть — 28%, но это меньше, чем предполагают люди.
Реалистичная оценка падений и травм на работе, недооценка спорта
Наиболее точно жители оценивают вероятность падений: 38% респондентов считают, что могут упасть на улице, дома или на лестнице, и в ERGO такие случаи составляют 40% заявленных происшествий. Рабочие травмы тоже оцениваются достаточно верно — по 12% и в опросе, и в реальной статистике. А вот спортивные травмы люди недооценивают: только 12% респондентов допустили такую возможность, хотя в ERGO они составляют 18% всех заявлений.
От пробки шампанского в глаз до несчастного случая с капустой
Несчастные случаи всегда происходят неожиданно. Наиболее распространены — падения на скользком полу или спотыкания. Но бывают и совершенно непредсказуемые: например, в прошлом году в ERGO был заявлен случай, когда пробка от шампанского попала ребенку в глаз. В другом случае человек получил ожог от кастрюли с тушеной капустой. Среди кухонных происшествий — порез ноги при разделке замороженной рыбы, травма руки, когда во время готовки на плечо прыгнул кот, а также порезы при использовании складных ножей или во время заточки. Среди падений чаще всего фиксируются случаи, когда люди спотыкаются на лестницах, выходя из машины или общественного транспорта.
Исследование ERGO совместно с Norstat проводилось во втором квартале этого года. В каждой из стран Балтии было опрошено не менее 1000 жителей, что обеспечивает репрезентативность данных и отражает мнение общества.