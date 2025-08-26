Пробка от шампанского попала ребенку в глаз, во время готовки на плечо прыгнул кот: самые необычные страховые случаи

«Наше исследование показало большой разрыв между тем, чего люди опасаются, и от чего они реально застрахованы. Вероятнее всего, это отражает человеческую психологию: мы понимаем, что что-то может произойти, но не готовимся к этому и не думаем об этом в повседневности. Возможно, мы подсознательно надеемся, что именно нас беда обойдет стороной, хотя рационально понимаем, что это не так. Конечно, полезнее осознавать риски и защищаться от них. Страхование от несчастных случаев позволяет избежать лишних переживаний и сосредоточиться на действительно важном, а не надеяться на удачу или бороться с последствиями происшествий в одиночку», — говорит директор департамента риск-страхования ERGO Райтис Чаклис.