Почему в Латвии все разваливается? Строители обнаружили в стране одну проблему
С комментарием относительно ситуации в строительной области в Латвии выступил член правления компании Compor Юргис Вашукс.
"Вантовый мост в Риге сегодня функционирует с очевидными рисками для безопасности: проржавевшие металлические элементы, ограждения, ограничивающие движение, конструкции, которым требуется защита от разрушения. Хотя по техническим параметрам он еще может служить, подобное состояние объекта неприемлемо", - полагает эксперт.
Схожая картина наблюдается и в других местах. В Краславе в ближайшее время планируется демонтаж построенной в 2007 году смотровой башни в Приедайне — второй по высоте в Латвии. Причина — серьезные повреждения деревянных конструкций. Закрываются и многие экологические тропы: деревянные настилы сгнили, а использованные пропитки создают дополнительные риски для окружающей среды.
Эти примеры показывают важную проблему: в Латвии до сих пор систематически используются традиционные строительные материалы — дерево, металл, бетон — даже сегодня, когда наука развивается стремительно, а устойчивые, долговечные и современные альтернативы доступны как никогда прежде.
Внедрению новых материалов в Латвии мешает ряд взаимосвязанных факторов. Профессионалы отрасли — проектировщики, инженеры, строители — перегружены текущей работой и не имеют времени для изучения и оценки новых решений. Нормативная база и практика государственных закупок по-прежнему в основном предписывают использование конкретных материалов, не предоставляя возможности выбора альтернатив, даже если они более устойчивы.
Кроме того, в стране не хватает аккредитованных лабораторий и механизмов тестирования, которые позволяли бы проверять соответствие новых материалов стандартам. Не создана и государственная система пилотных проектов, где инновационные решения могли бы проходить практическую проверку. Следует упомянуть и ограниченные возможности латвийских девелоперов среднего и малого масштаба участвовать в международных программах по изучению новых материалов до начала проектов. Дополняет картину и система образования, которая лишь частично готовит новых специалистов к работе с подобными технологиями: студентам редко предоставляется практический опыт или возможность учиться на международных примерах.
"Совокупность этих факторов формирует среду, в которой строительство опирается на известные и проверенные решения, а не на внедрение устойчивых инноваций. В результате создаются объекты, срок службы которых часто не превышает 10–15 лет, после чего требуется реконструкция или дорогостоящее обслуживание. Это неэффективно и противоречит как принципам устойчивого развития, так и целям Европейского зеленого курса, который подчеркивает необходимость учитывать полный жизненный цикл зданий и снижать выбросы, потребление строительных материалов и нагрузку на ресурсы в долгосрочной перспективе", - заключает специалист.
Тем временем, как недавно писал Otkrito.lv, в Риге начинают строить крупный объект стоимостью в 40 млн евро. Надеемся, он не развалится через 10 лет.