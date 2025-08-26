Почему в Латвии все разваливается? Строители обнаружили в стране одну проблему

"Совокупность этих факторов формирует среду, в которой строительство опирается на известные и проверенные решения, а не на внедрение устойчивых инноваций. В результате создаются объекты, срок службы которых часто не превышает 10–15 лет, после чего требуется реконструкция или дорогостоящее обслуживание. Это неэффективно и противоречит как принципам устойчивого развития, так и целям Европейского зеленого курса, который подчеркивает необходимость учитывать полный жизненный цикл зданий и снижать выбросы, потребление строительных материалов и нагрузку на ресурсы в долгосрочной перспективе", - заключает специалист.