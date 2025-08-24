Еще одни националы: партия "Восходящее солнце для Латвии" может стать конкурентом Национальному объединению
В программе недавно созданной партии "Восходящее солнце для Латвии" нет фундаментального видения общей экономической стратегии и того, как добиться более быстрого и успешного развития Латвии, заявил политолог и директор агентства общественных связей Mediju tilts Филипп Раевский.
Филипп Раевский указал, что, рассматривая программу «Восходяшего солнца для Латвии», можно увидеть как сильные, так и слабые стороны. Сильная сторона — национальная и консервативная линия: «как по учебнику написанные вещи, которые бесспорно соответствуют идеологическому позиционированию партии».
В то же время, по словам Раевского, слабой стороной программы партии являются вопросы экономики, транспорта и тех сфер, которые увеличивают богатство государства.
Отвечая на вопрос о том, как новая партия сравнима с Национальным объединением, политолог подчеркнул, что конкуренция необходима во всех нишах. «Вспомним, что произошло с партией Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, когда появилась Visu Latvijai! во главе с Райвисом Дзинтарсом. Это закончилось тем, что партии слились и образовали Национальное объединение, но это дало очень мощный импульс Tēvzemei un Brīvībai/LNNK посмотреть на себя со стороны», — сказал Раевский, отметив, что в данном случае ситуация может быть похожей.
Он также указал, что «Восходяшее солнце для Латвии» планирует реализовывать «уличную политику», и «если ее правильно вести, она способствует конкуренции и укрепляет партию». Если партия сможет реализовать этот подход, то сможет составить серьезную конкуренцию, а также сделать Национальное объединение более динамичным.
Говоря о будущих выборах в Сейм, политолог отметил, что пока слишком рано прогнозировать шансы партии «Восходяшее солнце для Латвии». «Это совершенно новая партия, новые люди — там нет ни одного очень опытного политика», — подчеркнул Раевский, добавив, что партии предстоит огромная работа, учитывая необходимость выдвигать пять списков и находить пять региональных лидеров.
Что касается возможных партнеров по сотрудничеству, он отметил, что легче сказать, с какими партиями «Восходяшее солнце для Латвии», скорее всего, не будет сотрудничать — со всеми, кто ориентирован на русскоязычный электорат. «С остальными проблем может не быть, но дьявол кроется в деталях — в том, как партия привлечет к себе внимание и кого в этом процессе превратит во врага.
Им нужно кому-то наступить на ногу, чтобы показать свою силу», — сказал политолог.
Он подчеркнул, что на данный момент «Восходяшее солнце для Латвии» демонстрирует, что ее конкурентом может быть Национальное объединение, ведь это их ниша. Однако такое поведение сразу может ограничить будущие возможности сотрудничества.
Напомним, 23 августа была основана партия «Восходяшее солнце Латвии», в основе которой будут лежать принципы национализма и консерватизма, пообещал инициатор ее создания и избранный председатель Райвис Зелтитис.