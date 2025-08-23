Cоздана партия "Восходящее солнце для Латвии": среди целей - борьба с "русским империализмом" и укрепление армии

Зелтитс отметил, что время от времени в Латвии появляются новые партии, но в итоге они "сливаются с существующей системой", однако "Восходящее солнце для Латвии" намерено этого избежать. Партия выступает за честный и открытый диалог между политиками и обществом, а своими задачами считает подготовку к выборам в Сейм и формированию правительства.