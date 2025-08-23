Cоздана партия "Восходящее солнце для Латвии": среди целей - борьба с "русским империализмом" и укрепление армии
В Латвии появилась новая политическая сила — партия "Восходящее солнце для Латвии", в своей программе сделавшая акцент на внутренней безопасности, укреплении армии и защите национальных ценностей.
В субботу учреждена новая политическая партия "Восходящее солнце для Латвии", которая в своей программе уделяет особое внимание вопросам внутренней безопасности. Учреждение партии на собрании, которое проходило во Дворце культуры ВЭФ, единогласно поддержали 219 присутствовавших делегатов.
Инициатор создания партии Райвис Зелтитс, ранее занимавший пост генсекретаря и члена правления Национального объединения, а также руководивший молодежной организацией этой партии, заявил на учредительном съезде, что Латвия находится в состоянии экономического, демографического и национального упадка. Новая партия, по его словам, не боится открыто говорить об этих проблемах.
Зелтитс отметил, что время от времени в Латвии появляются новые партии, но в итоге они "сливаются с существующей системой", однако "Восходящее солнце для Латвии" намерено этого избежать. Партия выступает за честный и открытый диалог между политиками и обществом, а своими задачами считает подготовку к выборам в Сейм и формированию правительства.
Главной угрозой для Латвии партия считает проявления "русского империализма". Партия выступает за создание всеобъемлющей системы национальной обороны, укрепление возможностей Национальных вооруженных сил с целью быстрой мобилизации ресурсов для защиты границ, особенно на востоке, а также за увеличение численности Национальных вооруженных сил до 90 000 человек с учетом резервистов и земессаргов.
Особое внимание в программе партии уделено внутренней безопасности: необходимости укреплять структуры внутренних дел как основу безопасности, добиваться роста доверия общества к государству и повысить зарплаты полицейских на 30-50%. Также предлагается ужесточить наказания за особо жестокие преступления и повысить эффективность судопроизводства.
"Восходящее солнце для Латвии" выступает против идеологий, пытающихся изменить значение понятий семьи и пола, особенно в условиях критически низкой рождаемости, что угрожает физическому существованию латышского народа. По мнению партии, решить эту проблему возможно с помощью практических мер поддержки и укрепления семейных ценностей в обществе. Также партия поддерживает выход из Стамбульской конвенции и постепенную ликвидацию института партнерства.
Партия намерена уделять внимание вопросам деоккупации и иммиграции, выступая за строгий контроль приема иностранных студентов в латвийские вузы, прекращение выдачи видов на жительство гражданам России и Беларуси и предоставления им гражданства. В программе партии подчеркивается важность защиты государственного языка, вплоть до введения уголовной ответственности за попытки умалить его значение в публичном пространстве.