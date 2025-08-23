Израиль начал подготовку к захвату города Газа: ЦАХАЛ планирует призвать резервистов и эвакуировать сотни тысяч жителей мегаполиса
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к первому этапу захвата города Газа в одноименном секторе. Израиль заявляет, что главные цели операции — освобождение заложников и ликвидация военного потенциала ХАМАС. Как будет организована эвакуация? Когда начнется штурм города? На каком этапе находится сделка по освобождению заложников? Ответы на эти и другие вопросы о последних событиях в секторе Газа — в материале «Новой газеты Европа».
Первая фаза: призыв резервистов и подготовка к эвакуации населения
Армия обороны Израиля начала призыв резервистов для захвата города Газа. Сейчас на службе находятся примерно 70 тысяч резервистов. В первую волну, запланированную на начало сентября, планируется призвать около 60 тысяч человек. Еще 20 тысячам уже призванных резервистов продлят срок службы. Всего, по оценкам ЦАХАЛа, в разгар операции в армии будет 110–130 тысяч резервистов, которых мобилизуют в три этапа. Согласно плану, для захвата столицы сектора будет задействовано пять регулярных дивизий.
— Важно уточнить, что резервисты призываются на различные должности. Это не только боевые солдаты и офицеры, которые будут действовать в Газе. Мы всё еще противостоим угрозам с семи различных фронтов, — пояснила «Новой-Европа» майор Анна Уколова, пресс-секретарь Армии обороны Израиля на русском языке.
Операцию будут вести в основном кадровые бригады, тогда как резервисты по большей части нужны для замены срочников в других местах, уточняет в разговоре с «Новой-Европа» военный эксперт Давид Гендельман.
21 августа начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир поговорил с бойцами в Хан-Юнисе и заявил, что армия находится на подступах к городу Газа и готова к наступлению. Источник израильского 12-го канала в ЦАХАЛ отметил, что армия «захватывает все уголки города, чтобы занять удобную позицию для контроля».
Представитель Армии обороны Израиля Эфи Дефрин заявил 20 августа, что ЦАХАЛ приступил ко второй фазе операции «Колесницы Гидеона», которая началась 16 мая в рамках продолжающейся войны в секторе Газа.
— Концентрация сил в городе Газа стала возможной благодаря успехам операции «Колесницы Гидеона». ХАМАС сегодня — это уже не тот ХАМАС, что был до операции. Из военной террористической организации он превратился в потрепанную и израненную партизанскую, — сказал Дефрин.
Цель операции, по его словам, — разрушение наземной и подземной инфраструктуры ХАМАС и прекращение зависимости жителей от боевиков.
Дефрин уточнил, что войска ЦАХАЛ удерживают окраины города Газа. Подразделение «Нахаль» и 7-я бригада под командованием 99-й дивизии действуют на местности в районе Зейтун на окраине города Газа. По словам пресс-секретаря армии, израильские войска обнаружили в городе Газа подземный туннель, в котором находилось оружие.
— Уже проводятся некоторые оперативные действия по периметру города Газа, а также подготовка к перемещению населения на юг сектора. Подготовкой занимается подразделение Минобороны COGAT — Координатор действий правительства на территориях. В подготовку входит также координация перевода медицинского персонала в другие больницы сектора или в полевые госпитали. Существует отработанная система по эвакуации населения сектора Газа, которая работает уже почти 23 месяца. Хотелось бы надеяться, что ХАМАС, как всегда, препятствовать эвакуации не будет, — говорит представительница армии Уколова.
Гуманитарная помощь и эвакуация
В ходе представления оперативного плана по захвату города Газа глава Генштаба и министр обороны обсудили наиболее серьезный из вызовов — эвакуацию мирного населения. Армия собирается регулярно предупреждать о необходимости эвакуации на арабском языке, но допускает, что многие жители могут не захотеть следовать рекомендациям. По данным ООН, в Газе около миллиона человек. ABC News уточняет, что до начала войны в городе жили примерно 700 тысяч, тогда как сейчас израильские медиа передают, что число возросло до 1,2 млн. Многие жители были вынуждены переместиться туда из других частей сектора.
Согласно плану, после эвакуации начнется окружение города Газа и ввод войск. ЦАХАЛ развернет два полевых госпиталя и четыре пункта раздачи гуманитарной помощи. Израильская армия откроет специальный гуманитарный маршрут для жителей Газы, который приведет их в гуманитарные зоны Аль-Маваси (лагерь для переселенцев, расположенный вдоль побережья).
— Первый этап — это эвакуация населения на юг, он должен скоро начаться, — рассказывает Гендельман. — После этого будет военная операция: окружение города, занятие ключевых позиций, продвижение внутрь, захват и зачистка. По опыту предыдущих операций темпы продвижения, видимо, будут ниже. Военные будут стараться параллельно зачищать наземный и подземный слои. Если не будет того или иного соглашения по заложникам, операция по плану должна занять несколько месяцев, с заходом в 2026 год.
По словам военного обозревателя Давида Шарпа, палатки для жителей установят в зоне Аль-Маваси и на участке города Рафиах (граница с Египтом). Кто-то из людей может уйти и в центральную часть сектора на подконтрольную ХАМАС территорию — в лагеря беженцев Нуйсерат, Дейр-эль-Балах и другие места, поясняет он.
военные начали обзванивать медицинские учреждения и иностранные организации на севере сектора Газа и предупреждать их, что жителям города Газа необходимо готовиться к эвакуации на юг сектора.
В ходе обсуждения военных планов глава Генштаба и министр обороны Израиля поднимали вопрос о реакции международного сообщества на операцию. Армия обороны Израиля, как пишет 12-й канал, стремится провести маневр так, чтобы свести к минимуму критику.
ХАМАС в своем заявлении в телеграме обвинил Нетаньяху в препятствовании соглашению о прекращении огня ради продолжения «жестокой войны против невинных мирных жителей в городе Газа».
Что сейчас делает ЦАХАЛ в секторе
Военный обозреватель Давид Шарп замечает в разговоре с «Новой-Европа», что пока де-факто продолжается операция «Колесницы Гидеона», которая раньше не предусматривала полного захвата всего города Газа. При этом армия уже работает в районе Зейтун (юг города Газа), туда введена тяжелая техника, разрушающая постройки, представляющие опасность для израильских военных.
— Но основная часть штурма мегаполиса, одобренная военным кабинетом правительства Израиля, произойдет, судя по всему, позже. Сегодня армия предпринимает минимальные действия подготовительного характера, призванные облегчить войскам вход в город. К примеру, начались контакты специальной армейской администрации с местным населением, призванные координировать безопасное перемещение жителей Газы на юг в места, где им не будут угрожать боевые действия, — рассказывает Шарп.
При этом масштабная операция может начаться скоро. На это, по словам эксперта, указывают активные переговоры Израиля с благотворительными организациями, медицинскими учреждениями и структурами ООН по поводу массовой эвакуации жителей Газы.
— Пока неизвестно, какой именно план будет выбран для захвата города. Вполне вероятно, что мегаполис синхронно атакуют с разных сторон. Но может быть и так, что штурм будет идти квартал за кварталом и район за районом. Район Зейтун, в котором сейчас ведутся боевые действия, был оплотом большого батальона ХАМАС. Там уже побывала Армия обороны Израиля и уничтожила боевиков, которые попытались дать бой. Однако в район также вернулись отступившие силы террористов, набравшие новых бойцов, — объясняет Шарп.
По его словам, полный разгром ХАМАС может произойти лишь в случае тотального взятия под контроль всей территории сектора Газа. При этом операцию нет смысла растягивать надолго, считает эксперт.
— Для того чтобы добиться от ХАМАС капитуляции, его главари должны поверить в то, что Израиль действительно намерен захватить весь эксклав. Поэтапность операции и затягивание ее на многие месяцы лишь отдаляет этот момент, — говорит он.
Утром 20 августа группа боевиков ХАМАС неожиданно попыталась атаковать израильских военных рядом с Хан-Юнисом.
— Инцидент в Хан-Юнисе, когда около 18 боевиков, выйдя из туннелей, напали на армейский опорный пункт, несколько масштабнее, чем обычно, но вообще они пытаются это делать постоянно. И без полной оккупации так оно и будет: боевики вышли из туннеля там, где есть солдаты, но вошли они там, где их нет. В ходе этого нападения боевики пытались захватить солдат: это еще раз показывает, что ХАМАС считает заложников важным стратегическим рычагом против Израиля, — комментирует Гендельман.
Военный журналист Сергей Ауслендер также склоняется к тому, что основная задача для Израиля сейчас — создание серьезного давления на ХАМАС с целью заставить его пойти на сделку по освобождению заложников.
— Есть информация, что для эвакуации местного населения необходимо до двух месяцев. Также в качестве даты захвата города называют 7 октября. Однако ясно, что для переселения людей необходимо закончить строительство специального лагеря. Неизвестно, сколько времени для этого потребуется, — отмечает собеседник «Новой-Европа».
Министр обороны Израиля Исраэль Кац написал в X, что «вскоре врата ада распахнутся над головами убийц и насильников ХАМАС в Газе, если они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, главными из которых являются освобождение всех заложников и разоружение».
Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир изначально был против решения об оккупации города Газа. Он говорил, что у военных нет возможности гарантировать безопасность заложников в случае боев в зоне, где их удерживают. Однако 17 августа он одобрил план захвата города на специальном совещании с командирами Южного командования и старшими должностными лицами Генштаба.
— Замир изначально выступал против захвата города Газа. Однако после решения военного кабинета правительства он получил четкие директивы. И теперь, вне зависимости от его позиции, вынужден их выполнять и реализовывать это решение, — поясняет Шарп.
Обсуждение сделки с ХАМАС
ХАМАС недавно заявлял, что примет сделку о поэтапном прекращении огня с частичным освобождением заложников. Речь идет о предложении Египта и Катара, основанном на проекте, выдвинутом послом США Стивом Уиткоффом в июне. Предложение включает 60-дневное перемирие, освобождение ХАМАС половины из 50 удерживаемых заложников, а также переговоры о полном прекращении огня.
Однако до сих пор неясно, на каком этапе находится обсуждение сделки. Сначала появилось заявление Нетаньяху, в котором он сказал, что распорядился направить представителей для переговоров об освобождении всех заложников в обмен на приемлемое для Израиля прекращение войны. Вскоре после этого пресс-секретарь канцелярии премьер-министра сообщил The Times of Israel, что «на данном этапе» нет планов отправить израильскую делегацию на переговоры. Позже высокопоставленный израильский чиновник анонимно уточнил, что премьер-министр прикажет отправить израильскую делегацию, как только будет определено место для переговоров.
По мнению Шарпа, власти Израиля используют операцию по захвату города Газа в качестве инструмента давления на руководство ХАМАС, чтобы оно согласилось на основные требования Израиля — освобождение заложников и капитуляцию.
— Насколько я понимаю, в израильском правительстве склоняются к решению о том, что время частичных сделок прошло и необходимо заставить террористов стать сговорчивее и вынудить их на полное освобождение всех удерживаемых заложников. Сейчас одним из важнейших вопросов стоит нежелание правительства Израиля давать боевикам гарантии того, что после 60 суток перемирия боевые действия не будут возобновлены, — говорит обозреватель.
Крайне правые министры из коалиции Нетаньяху Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир выступают резко против частичной сделки. Глава оппозиции Яир Лапид намекнул в X, что оппозиция поддержит Нетаньяху, если тот заключит любую сделку по возвращению заложников.
Отчет о голоде в секторе и ответ Израиля
IPC (Integrated Food Security Phase Classification, Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности) опубликовала доклад, заявив, что по состоянию на 15 августа 2025 года в секторе Газа подтвержден голод (фаза 5 по классификации IPC). По подсчетам авторов доклада, еще более 1,07 млн человек (54%) находятся в чрезвычайном положении (фаза 4), а 396 тысяч человек (20%) — в кризисе (фаза 3). «Ожидается, что в период с середины августа по конец сентября 2025 года условия ухудшатся, и голод, по прогнозам, распространится на Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. Ожидается, что почти треть населения (641 тысяча человек) столкнется с катастрофическими условиями (фаза 5), в то время как число людей, находящихся в чрезвычайном положении, вероятно, увеличится до 1,14 млн (58%), говорится в отчете.
Чтобы регион был классифицирован как находящийся в состоянии голода, по меньшей мере 20% населения должны страдать от острой нехватки продовольствия, не менее 30% детей должны находиться в ситуации острого недоедания, а двое из каждых 10 тысяч человек — ежедневно умирать от голода, недоедания и болезней, поясняется на сайте IPC.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, комментируя доклад, что Израиль «как оккупирующая сторона имеет недвусмысленные обязательства по международному праву, включая обязанность обеспечивать население продовольствием и медикаментами».
В Израиле назвали документ IPC ложным и опирающимся на «частичные предвзятые данные и поверхностную информацию, исходящую от ХАМАС». Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT) опубликовал объемный доклад с критикой IPC и отчетом о доставке гуманитарной помощи в сектор. «Предыдущие оценки IPC неоднократно оказывались неточными и не отражали реальную ситуацию «на земле». Такой односторонний подход полностью игнорирует масштабные гуманитарные усилия, предпринимаемые в Газе. COGAT напрямую взаимодействует с официальными представителями IPC и постоянно предоставляет обновленные проверенные данные. Однако IPC предпочел проигнорировать предоставленную Израилем информацию и оперировать неполными и вводящими в заблуждение сведениями», — говорится в заявлении, полный текст которого опубликован.
COGAT подчеркивает, что с начала войны, и в особенности в последние несколько месяцев, он реализует масштабную гуманитарную операцию в секторе Газа совместно с другими органами и международными партнерами. «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выработала и укрепила механизмы, гарантирующие поступление помощи в сектор Газа и ее прямую доставку гражданскому населению», — говорится в заявлении.
Согласно COGAT, в последние недели «предприняты существенные шаги по увеличению объемов помощи, поступающей в Газу, и облегчению ее получения на КПП со стороны ООН и международных организаций».
В секторе Газа действуют два основных канала ввоза помощи. Первый — это механизм пунктов распределения, управляемый американской компанией, где жители получают еженедельные продуктовые наборы для своих семей, отчитывается COGAT. Второй канал — это грузовики с дополнительной гуманитарной помощью, координируемой совместно с ООН и международными организациями. Они в первую очередь доставляют сырье для пекарен и местных кухонь, а также медикаменты и средства гигиены. Более 70% всей гуманитарной помощи, поступающей сегодня в Газу, доставляется ООН и международными организациями в рамках этого дополнительного механизма, говорится в докладе.
Министерство иностранных дел Израиля также обвинило IPC в публикации «сфабрикованного отчета, подходящего для фейковой кампании ХАМАС».