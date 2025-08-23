Израиль начал подготовку к захвату города Газа: ЦАХАЛ планирует призвать резервистов и эвакуировать сотни тысяч жителей мегаполиса

— Инцидент в Хан-Юнисе, когда около 18 боевиков, выйдя из туннелей, напали на армейский опорный пункт, несколько масштабнее, чем обычно, но вообще они пытаются это делать постоянно. И без полной оккупации так оно и будет: боевики вышли из туннеля там, где есть солдаты, но вошли они там, где их нет. В ходе этого нападения боевики пытались захватить солдат: это еще раз показывает, что ХАМАС считает заложников важным стратегическим рычагом против Израиля, — комментирует Гендельман.