Китай построит очередное гигантское сооружение. Оно будет размером с две Риги

Ранее выбросы снижались во время экономических спадов, но сейчас спрос на электроэнергию вырос на 3,7%, а рост производства солнечной, ветровой и атомной энергии опережает его, отмечает Мюлливирта в исследовании на Carbon Brief. "Это первая структурная тенденция к снижению выбросов в Китае", — сказал он.