Китай построит очередное гигантское сооружение. Оно будет размером с две Риги
Солнечная энергия обогнала гидроэнергетику в Китае и в этом году может превзойти ветряную и стать крупнейшим источником экологически чистой энергии в стране.
Как сообщает Euronews, китайские чиновники представили крупнейшую в мире солнечную электростанцию, которая будет построена на тибетском плато. Ее площадь — 610 кв. км, что сопоставимо с городом Чикаго и в два раза больше, чем площадь Риги.
Китай устанавливает солнечные батареи быстрее всех, и инвестиции начинают окупаться. Исследование показало, что в первые шесть месяцев 2025 года выбросы CO₂ в стране снизились на 1% по сравнению с прошлым годом, продолжая тенденцию с марта 2024 года.
Китай, крупнейший эмитент парниковых газов, должен сократить выбросы сильнее, чтобы замедлить глобальное изменение климата. По словам Лаури Мюлливирта из Центра исследований энергетики и чистого воздуха, для достижения углеродной нейтральности к 2060 году выбросы должны сокращаться в среднем на 3% в год.
Ранее выбросы снижались во время экономических спадов, но сейчас спрос на электроэнергию вырос на 3,7%, а рост производства солнечной, ветровой и атомной энергии опережает его, отмечает Мюлливирта в исследовании на Carbon Brief. "Это первая структурная тенденция к снижению выбросов в Китае", — сказал он.
За первые шесть месяцев 2025 года Китай установил 212 ГВт солнечных мощностей — больше, чем вся Америка (178 ГВт) к концу 2024 года. Солнечная энергия обогнала гидроэнергетику и может стать крупнейшим источником чистой энергии, опередив ветер (51 ГВт введено в эксплуатацию за полгода).
Ли Шуо из Китайского климатического центра назвал плато выбросов поворотным моментом в борьбе с изменением климата. "Это редкий проблеск надежды на фоне мрачного климатического ландшафта", — сказал он, отметив, что Китай может сокращать выбросы, сохраняя экономический рост.
Однако сильная зависимость от угля угрожает прогрессу, и экономика должна перейти к менее ресурсоемким отраслям. "Впереди долгий путь", — предупредил Ли.
На Тибетском плато раскинулись солнечные батареи, между которыми стоят белые двухэтажные здания. В пустынном районе проект изменил ландшафт: панели служат ветрозащитой, уменьшая пыль и испарение, что позволяет расти траве. Тысячи овец, прозванных "фотоэлектрическими", пасутся здесь.
Ван Аньвэй, глава энергетической администрации Хайнаня, назвал это "беспроигрышным" решением: сверху вырабатывается электроэнергия, снизу растет трава, а жители пасут овец.
Панели покрывают около двух третей территории, и электроэнергия уже поступает с завершенных этапов. В итоге будет установлено более 7 миллионов панелей, способных обеспечить 5 миллионов домохозяйств.
Как и другие проекты, электростанция построена на малонаселенном западе Китая. Главная проблема — доставка электроэнергии в восточные города и заводы.
