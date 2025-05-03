Соцсети в ужасе: китайцы построили такое гигантское сооружение, что оно изменило скорость вращения Земли

Как пишет УНИАН, хотя в научном мире эти расчеты известны уже два десятка лет, в Сети время от времени происходит "сенсация", когда какой-то популярный блогер или сайт обращает внимание на информацию о влиянии плотины "Три Ущелья" на вращение Земли.