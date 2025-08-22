Оборотень в классе: пугающие подробности о латвийце, совершившем сексуальные преступления против 180 детей
Государственная полиция направила в прокуратуру уголовное дело против некоего учителя за сексуальные преступления против 180 детей, в основном совершенные в онлайн-среде, а не в учебном заведении.
Как сообщили в полиции, на протяжении многих лет насильник в онлайн-режиме соблазнял и заставлял перед камерой раздеваться детей как из Латвии, так и из-за рубежа. Без ведома жертв он снимал их на камеру и изготавливав материалы порнографического характера.
В управление полиции по борьбе с киберпреступлениями поступила информация о мужчине 1988 года рождения, который, возможно, осуществляет оборот материалов порнографического характера, содержащих сцены сексуального использования детей. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и провели несколько обысков, в ходе которых изъяли носители материалов, фиксирующих сексуальное использование детей. При изучении этих материалов были обнаружены еще более пугающие факты, сообщает полиция. В ходе расследования выяснилось, что мужчина в период с 2016 по 2024 год систематически совершал сексуальные преступления в отношении детей в онлайн-среде.
Правоохранители обнаружили, что насильник активно соблазнял детей в интернете и тайно записывал видеоразговоры, в ходе которых детей уговаривал оголиться.
Кроме того, следствие установило, что мужчина в 2016 и 2017 году встречался с малолетними девочками очно, выстраивая с ними дружеские отношения. Проводя с ними время, он использовал девочек для изготовления порнографических материалов, тайно снимая обнаженные интимные части тел жертв.
Всего в ходе расследования было обнаружено 266 видеофайлов, изготовленных в прямом или косвенном контакте с жертвами.
Пользуясь полученным доверием, в 2016 году подозреваемый совершило сексуальное насилие над малолетней девочкой, оставленной с ним для присмотра.
Мужчина имеет педагогическое образование и до момента задержания работал в образовательном учреждении в качестве учителя, сообщили в полиции. В общении с детьми подозреваемый завоевывал их доверие, чтобы дети чувствовали себя с ним в безопасности. В окружении мужчину охарактеризовали как вдохновляющего и готового оказать помощь человека, и внешне ничто не свидетельствовало о противоестественных наклонностях мужчины.
В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник на сайте даркнета проявил интерес к получению практических советов о сексуальном использовании детей, что свидетельствует о целенаправленных действиях насильника по установлению связи с детьми для их сексуального использования, отмечает полиция.
Дома у злоумышленника был создан кабинет, в котором он часами проводил время, обращаясь к детям в онлайн-чатах с целью сексуального использования, что он объяснял дистанционной работой из кабинета.
Управление по борьбе с киберпреступлениями выявило пострадавших лиц в Латвии, чтобы они в том числе могли подать заявления на компенсацию вреда. Учитывая, что было обнаружено более 200 сохраненных видео, на которых запечатлен процесс соблазнения детей, находящихся за рубежом, о данном случае Госполиция сообщила "Европолу", попросив поддержки в поиске пострадавших.
В ходе расследования обнаружено еще как минимум 5885 файлов, содержащих как материалы о сексуальном использовании детей, так и о сексуальных действиях людей с животными.
В качестве меры пресечения подозреваемому суд избрал содержание под стражей.
Уголовный процесс передан в прокуратуру для начала уголовного преследования по статьям уголовного закона о сексуальном насилии, о совращении в разврате, вовлечении в изготовление материалов порнографического характера, склонении и вовлечении в изготовление материалов порнографического характера, а также об обороте материалов запрещенного порнографического характера.
Значительное число пострадавших в этом одном деле отражает растущую проблему безопасности детей в интернете, а также то, как свободно дети вступают в переговоры с незнакомцами и бессознательно подвергают себя рискам сексуального использования, отмечает полиция. Сексуальные преступления против детей представляют серьезную угрозу для их физического, духовного и сексуального развития.