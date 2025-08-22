Оборотень в классе: пугающие подробности о латвийце, совершившем сексуальные преступления против 180 детей

В управление полиции по борьбе с киберпреступлениями поступила информация о мужчине 1988 года рождения, который, возможно, осуществляет оборот материалов порнографического характера, содержащих сцены сексуального использования детей. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и провели несколько обысков, в ходе которых изъяли носители материалов, фиксирующих сексуальное использование детей. При изучении этих материалов были обнаружены еще более пугающие факты, сообщает полиция. В ходе расследования выяснилось, что мужчина в период с 2016 по 2024 год систематически совершал сексуальные преступления в отношении детей в онлайн-среде.