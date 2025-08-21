Не дорога, а лоскутное одеяло! Почему в Риге жалеют асфальт для ремонта улиц?

Рижан удивляет, что и дороги, и тротуары нередко напоминают лоскутное одеяло: участки со старым асфальтом аккуратно вырезаются и остаются, а вокруг уже кладут новый асфальт. Причем специалисты указывают: такой ремонт недолговечен. Особенно в местах стыка старого и нового асфальта, где вода просачивается в нижние слои покрытия, сообщает LSM+.