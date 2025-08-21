Не дорога, а лоскутное одеяло! Почему в Риге жалеют асфальт для ремонта улиц?
Тротуары Риги все чаще выглядят совсем не по-европейски: новый асфальт укладывают рядом со старым, не устранив повреждения. Специалисты предупреждают — такая технология недолговечна, а причины странного ремонта кроются в бюрократии и нехватке финансирования.
Рижан удивляет, что и дороги, и тротуары нередко напоминают лоскутное одеяло: участки со старым асфальтом аккуратно вырезаются и остаются, а вокруг уже кладут новый асфальт. Причем специалисты указывают: такой ремонт недолговечен. Особенно в местах стыка старого и нового асфальта, где вода просачивается в нижние слои покрытия, сообщает LSM+.
«Шов тоже стареет изначально. Казалось, что мы заполнили шов, но солнце нагревает битум, он начинает вниз пенетрироваться, и там начинается классика. Дождь, вода, морозостойкость, замораживание-размораживание - и образуется классическая ямочка», — пояснил Виктор Харитонов, ведущий научный сотрудник факультета строительных инженерных наук РТУ.
Почему же в Риге ремонтируют тротуар таким странным образом? 70-80% заливается асфальтом и около 20% остается старым. Как говорит Виктор Харитонов, логика ремонта, его экономическая целесообразность должна быть совсем другая:
«Ямочный ремонт эффективен, если количество повреждений таково, что площадь ям будет до 20%, а когда он превышает 20% — более экономически целесообразно снимать покрытие и устанавливать новое».
В Рижской думе же объясняют, что это не совсем ремонт тротуаров. «На участке улицы Слокас, от улицы Баложу до улицы Звану, в настоящее время реализуется проект Rīgas satiksme — реконструкция контактной сети на маршруте трамвая №1. Соответственно, для выполнения этих работ необходимо вскрыть покрытие тротуара», — рассказала представитель департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Лелде Рудзика.
А в Rīgas satiksme говорят, что не могут закрывать асфальтом несогласованные участки тротуара, на которые не предусмотрено финансирование. Вот так в конечном итоге и получается не тротуар, а лоскутное одеяло.