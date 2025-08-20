"Упс, капельница была не вам": пациенты делятся странными ошибками и шутками латвийских медиков

Синтия: «Хирургу показываю дыру в колене, сама в джинсах, перепачканных кровью. И рассказываю, что коленом упала на открытые ножницы (когда на полу кроила одежду). Он ТАК посмотрел на меня и спрашивает: “Два раза?” Зашил. В карточке запись “колотая рана”. Но до всего этого, пока моя кровоточащая нога была перевязана платком, мне пришлось дойти до банкомата и снять 5 латов, чтобы я могла заплатить за прием в травмпункте, только тогда меня вообще приняли».