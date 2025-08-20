"Упс, капельница была не вам": пациенты делятся странными ошибками и шутками латвийских медиков
Латвийцы в соцсетях делятся абсурдными и пугающе смешными фразами медиков, которые они слышали во время приемов, операций и в приемных отделениях.
«Какие крылатые выражения вы слышали от медработников?» — на платформе Threads спрашивает Элина. Ее недавний пример: когда ее задвинули в «пещеру» магнитного резонанса, медсестра сказала: «Нажмите кнопку, если у вас начнут гореть татуировки». «Это были одни из самых страшных 30 минут в моей жизни», — признается Элина.
Артур: «Украинская медсестра посмотрела на линии моей ладони и сказала, что сегодня я точно не умру!»
Катрина:
— В начале беременности пили витамин D?
— Нет.
— Ну вот поэтому малыш и умер, вы съели все его витамины!
Лиене: «Меня оперировали по книге. Я уже на операционном столе слышу, как врач кому-то говорит: “Открой книгу, надо посмотреть, что делать”. Анестезиолог: “Доктор, пациент еще не спит”».
patti.factory: 1) Ставят капельницу. Через 15 минут приходят снять ее со словами: «Упс, это было не вам». 2) Болит живот. Врач осматривает и говорит сестре: «Отправляем в стационар». Я: «Почему я должен оставаться в больнице?» Доктор: «Мне нужно прооперировать аппендицит». Я: «Но, доктор, меня уже прооперировали». Доктор: «Что? Когда?!» Хорошо. Тогда не ешьте помидоры».
Dr. stashenko: «На этой неделе при лечении первоначальный план изменился. В процессе были использованы опасные химические вещества, поэтому я попросил медсестру: “Простыню! Укроем пациента!” Пациент: “Неужели уже пора?”»
l.ozolina: «Несколько месяцев назад операция на обе ноги, перед этим доктор моет ноги спиртом. Чувствую, что очень много этого спирта. Я: “Ого, доза больше, чем я за последние 7 лет вообще выпивала, я через кожу не могу напиться?” Доктор: “Что происходит в этом кабинете, остается в этом кабинете!”»
Бенита: «К стоматологу пришла в форме, и тогда она: “Вы боитесь нас, мы боимся вас”».
Анете: «Порезала палец, поехала в приемное. Спрашиваю, можно ли без швов, потому что очень страшно. Врач говорит — иначе никак... Делает анестезию, я говорю, что не буду смотреть, как будут зашивать, боюсь. Врач — я тоже смотреть не буду, мне тоже страшно».
Агнесе: «До 12 недели никому не говорите, что ждете двойню! Сами тоже не привыкайте, потому что они могут съесть друг друга и погибнут оба».
Синтия: «Хирургу показываю дыру в колене, сама в джинсах, перепачканных кровью. И рассказываю, что коленом упала на открытые ножницы (когда на полу кроила одежду). Он ТАК посмотрел на меня и спрашивает: “Два раза?” Зашил. В карточке запись “колотая рана”. Но до всего этого, пока моя кровоточащая нога была перевязана платком, мне пришлось дойти до банкомата и снять 5 латов, чтобы я могла заплатить за прием в травмпункте, только тогда меня вообще приняли».