"Родители считаются только с собой": семейные путешествия в учебное время очень раздражают латвийских учителей

В самом конце летних каникул в Латвии разгорелась дискуссия: допустимо ли родителям забирать детей в путешествие уже в первую учебную неделю сентября? Учителя считают это неуважением, а часть общества — нормальным выбором семьи. Один из педагогов в соцсетях возмутился: «Ученик прислал сообщение, что на первой неделе сентября его не будет. Едет с родителями в путешествие. После трех месяцев летних каникул!»