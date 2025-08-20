"Родители считаются только с собой": семейные путешествия в учебное время очень раздражают латвийских учителей
Не за горами начало учебного года, и в латвийских соцсетях вспыхнула тематическая дискуссия: допустимо ли родителям увозить детей в путешествие в первую учебную неделю? Учителя говорят о неуважении, родители — о праве на семейный выбор. Общество разделилось.
В самом конце летних каникул в Латвии разгорелась дискуссия: допустимо ли родителям забирать детей в путешествие уже в первую учебную неделю сентября? Учителя считают это неуважением, а часть общества — нормальным выбором семьи. Один из педагогов в соцсетях возмутился: «Ученик прислал сообщение, что на первой неделе сентября его не будет. Едет с родителями в путешествие. После трех месяцев летних каникул!»
Мнения общества разделились. Некоторые указывают на глобальные изменения: «Лучше беспокойтесь о том, что через 5 лет нынешняя система образования утратит экономический смысл, ведь ИИ сделает ненужными и вас, и ваших учеников. Но никто об этом не переживает».
Другие отмечают эгоизм родителей: «Там родители, очевидно, считаются только с собой. Тем более что в этом году 1 сентября выпадает на понедельник, и уже в первую неделю пять рабочих дней».
Звучит и упрек самим педагогам: «Меня больше удивляют учителя, которые в середине учебного года берут 2–3 недели отпуска, чтобы кататься на лыжах или загорать. Чего тогда ждать от родителей?»
Некоторые не понимают тех, кто оправдывает отсутствие детей: «Школа — это не ветрянка, которая сваливается неожиданно, а вполне прогнозируемое событие. В наших школьных правилах сказано: чтобы взять неделю в учебное время, нужно согласие всех учителей».
Есть и мнения о необходимости вмешательства контролирующих органов: «На самом деле об этом должны знать соцслужбы. Если только нет исключительных обстоятельств, это безответственная халатность родителей. Образование ребенка — это не только дело семьи, но и будущее страны».
Тем не менее многие встали на сторону родителей: «Любое путешествие ценнее недели в школе. Жизнь ребенка — это не только школа на 12 лет. Чем больше поездок, тем лучше, особенно в латвийском климате».
Другие подчеркивают ответственность родителей: «Родители едут в путешествие тогда, когда им удобно, а не когда хочет учитель. Радуйтесь, что они честно предупредили. В поездке ребенок узнает больше, чем в школе».
Звучит и практический аргумент: «Каникулы были у вас, не у родителей. Несезон — часто единственная возможность позволить себе поездку. Мы тоже ездили в апреле, но следили, чтобы ребенок освоил школьный материал».
Однако остается и тревожный взгляд: «Печально читать комментарии. Для многих родителей образование не является ценностью. Потому дети вырастают с установкой: "делаю, что хочу", ведь родители подают пример, уезжая, когда им вздумается. А где обязанности школьника?»