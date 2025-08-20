Оказывается, ипотека в Риге позволяет купить почти вдвое больше квадратных метров, чем в соседних столицах
Как сообщает Swedbank, доступность жилья и активность на рынке недвижимости во втором квартале этого года улучшились во всех столицах стран Балтии. За счет чего?
Снижение инфляции в еврозоне до целевого уровня 2% Европейского центробанка привело к постепенному уменьшению процентных ставок. А в Риге зарплаты росли быстрее, чем средние цены на квартиры.
Хотя в целом рынку еще предстоит восстановиться до «пика доступности» 2021 года, сегмент серийных домов уже достиг этого уровня: квартиры в серийных домах сейчас столь же доступны для домохозяйств, как и до резкого роста процентных ставок. В дальнейшем ожидается, что рост зарплат и дальше будет опережать темпы удорожания жилья, а также то, что у ЕЦБ в запасе еще два снижения ставок.
Во втором квартале 2025 года домохозяйство с доходами, равными 1,5 средней чистой месячной зарплаты, с помощью ипотечного кредита в Таллине могло позволить себе квартиру площадью около 68 кв. м, а в Вильнюсе — 63 кв. м. В то же время в Риге доступность жилья оставалась значительно выше: среднее домохозяйство, направляя на обслуживание ипотеки не более 30% семейного дохода, могло приобрести квартиру площадью 108 кв. м. Хотя на первичном рынке доступность немного снизилась, средняя семья могла позволить себе жилье площадью около 55 кв. м, что все же существенно больше, чем год назад.
Улучшение доступности жилья способствовало ипотечному кредитованию, которое показало самый быстрый рост портфеля за последние 17 лет. Количество сделок на рынке квартир Риги немного выросло по сравнению с предыдущим кварталом и значительно превысило уровень прошлого года. Наибольший прирост пришелся на вторичный рынок, однако и первичный рынок заметно оживился: по сравнению со вторым кварталом прошлого года число сделок на первичном рынке увеличилось в полтора раза. Более высокая активность позволила снизить объем непроданных квартир в новостройках.
Средневзвешенная цена квартир в Риге снизилась по сравнению с уровнем первого квартала. Однако данные последних кварталов показывают постепенный рост цен по отдельным сегментам. Наибольшее влияние на среднюю цену оказывает сегмент серийных квартир, цены на которые растут все быстрее и приближаются к отметке 1000 евро за квадратный метр. Такой уровень ранее фиксировался лишь в 2007 и 2022 годах.