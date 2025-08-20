Оказывается, ипотека в Риге позволяет купить почти вдвое больше квадратных метров, чем в соседних столицах

Во втором квартале 2025 года домохозяйство с доходами, равными 1,5 средней чистой месячной зарплаты, с помощью ипотечного кредита в Таллине могло позволить себе квартиру площадью около 68 кв. м, а в Вильнюсе — 63 кв. м. В то же время в Риге доступность жилья оставалась значительно выше: среднее домохозяйство, направляя на обслуживание ипотеки не более 30% семейного дохода, могло приобрести квартиру площадью 108 кв. м. Хотя на первичном рынке доступность немного снизилась, средняя семья могла позволить себе жилье площадью около 55 кв. м, что все же существенно больше, чем год назад.