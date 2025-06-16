Инвесторы привыкли к войне: после резкого роста цены на нефть стабилизировались

Нефть марки Brent подешевела на 0,5%, до 73,85 долларов за баррель, но сохраняющийся рост цен на энергоносители может усилить инфляционные ожидания, что, в свою очередь, способно повлиять на решения Федеральной резервной системы США по снижению ставок. Хотя рынок по-прежнему закладывает в цены два понижения ставок до декабря, первое из которых ожидается в сентябре, Федеральный резерв может воздержаться от четких сигналов в среду, чтобы не усугубить инфляционные риски.