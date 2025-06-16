Инвесторы привыкли к войне: после резкого роста цены на нефть стабилизировались
В понедельник мировые фондовые рынки немного подросли, а цены на нефть стабилизировались после резкого роста на прошлой неделе, вызванного началом военного конфликта между Израилем и Ираном.
"Напряженность в регионе совпала с саммитом лидеров стран G7 в Канаде, где и без того сохраняется напряжение из-за тарифной политики США при президенте Дональде Трампе. Несмотря на это, инвесторы не проявили признаков паники: валютные рынки оставались спокойными, а фьючерсы на акции Уолл-стрит отыграли утреннее снижение", - сообщает Reuters.
Нефть марки Brent подешевела на 0,5%, до 73,85 долларов за баррель, но сохраняющийся рост цен на энергоносители может усилить инфляционные ожидания, что, в свою очередь, способно повлиять на решения Федеральной резервной системы США по снижению ставок. Хотя рынок по-прежнему закладывает в цены два понижения ставок до декабря, первое из которых ожидается в сентябре, Федеральный резерв может воздержаться от четких сигналов в среду, чтобы не усугубить инфляционные риски.
По словам аналитиков, ситуация на Ближнем Востоке — главный фактор текущей недели. Несмотря на относительное спокойствие рынков, она добавляет неопределенности в и без того загруженную событиями неделю, и это удерживает многих инвесторов от активных действий.
Дополнительное внимание привлекут данные по розничным продажам в США, которые выйдут во вторник: спад в секторе автопродаж может негативно повлиять на общий показатель, несмотря на возможный рост в базовых категориях. В связи с рыночным выходным в четверг, статистика по заявкам на пособие по безработице будет опубликована уже в среду.
Индекс MSCI, отслеживающий динамику мировых акций, вырос на 0,2%. Европейский STOXX 600 прибавил 0,3%, а фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,5%. В Азии китайский индекс CSI300 поднялся на 0,24%, а гонконгский Hang Seng — на 0,7% благодаря данным о росте розничных продаж в Китае на 6,4% в мае, что превысило прогнозы; рост промышленного производства совпал с ожиданиями.
На валютных рынках доллар немного ослаб после укрепления в пятницу. Евро подорожал на 0,3%, до $1,1582, тогда как курс доллара к иене остался стабильным на уровне 144,10. Рост цен на нефть оказывает негативное влияние на иену и евро, поскольку Япония и ЕС являются крупными импортерами энергоресурсов. Валюты стран-экспортеров нефти, таких как Норвегия и Канада, получили поддержку — норвежская крона достигла максимума с начала 2023 года. Золото, утратив часть спроса как «тихая гавань», подешевело на 0,55%, до $3413 за унцию.
Как ранее писал Otkrito.lv, после первых ударов Израиля по Ирану резко подскочили цены на нефть. Аналитики заговорили о барреле по 130 долларов.