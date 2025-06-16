Скандальный инфлюенсер и новоиспеченный депутат Сейма: кто такая Майя Арманева?

Она неоднократно баллотировалась от партии "Латвия на первом месте" (LPV). Она участвовалаа в выборах 14-го Сейма в 2022 году от этой партии, но не была избрана. Однако получила так называемый "мягкий мандат" и стала помощницей депутата — с возможностью занять его место при отказе одного из избранных депутатов. В 2024 году она снова баллотировалась от LPV на выборах в Европарламент, но не прошла. Также активно участвовала в муниципальных выборах 2025 года в Риге, где вновь была в списке LPV. Она попала в Рижскую думу, но решила выбрать освободившуюся должность депутата в Сейме.