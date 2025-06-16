Скандальный инфлюенсер и новоиспеченный депутат Сейма: кто такая Майя Арманева?
Новоизбранная депутат Сейма Майя Арманева прежде была известна как стилист, блогер и инфлюенсер. Она не раз оказывалась в центре внимания общества из-за различных скандалов.
Блогеры негодуют
В 2019 году в немилость латвийских инфлюенсеров попала основательница и руководительница Латвийской ассоциации блогеров и инфлюенсеров, бьюти-блогер Майя Арманева. Ее деятельность — как напрямую, так и косвенно — обсуждали многие известные личности в соцсетях, но бурю негодования вызвала именно ее реакция на новую косметическую линию бренда Madara Cosmetics. Арманева утверждала, что бренд якобы украл ее идеи и не заплатил за них. Однако сама Майя считает, что ее намеренно очерняют и распространяют ложную информацию.
Посол кампании Центра профилактики и контроля заболеваний
В 2020 году Арманева стала лицом кампании Центра профилактики и контроля заболеваний "Доверься — проверяй!", цель которой была — информировать о безопасных услугах в сфере красоты. Это вызвало резкое общественное возмущение, поскольку ранее Арманева высказывала сомнительные мнения, касающиеся COVID-19 — в частности, отрицала пандемию и выступала против ношения масок.
Лагерь в Ирландии за государственный счет
В том же 2019 году Арманева вместе с Министерством образования и науки поехала в Ирландию, чтобы преподавать детям основы стиля и моды. Поездка была оплачена из госбюджета, что вызвало критику в связи с ее предыдущими скандалами и репутацией.
Неправомерное использование фотографий
В 2021 году Арманеву обвинили в использовании фотографий, сделанных фотографом агентства LETA Эдийсом Паленсом, без разрешения на ее страницах в соцсетях. Когда фотограф попытался с ней связаться, она отключила возможность комментировать соответствующие публикации.
Образование и профессиональная деятельность
Майя Арманева родилась 4 ноября 1983 года в Риге. В 2009 году окончила Латвийский университет со степенью бакалавра в области теологии и религиоведения. С 2003 по 2015 год работала личным стилистом, а затем посвятила себя блогерству и инфлюенс-маркетингу, освещая темы моды, красоты и лайфстайла.
Она неоднократно баллотировалась от партии "Латвия на первом месте" (LPV). Она участвовалаа в выборах 14-го Сейма в 2022 году от этой партии, но не была избрана. Однако получила так называемый "мягкий мандат" и стала помощницей депутата — с возможностью занять его место при отказе одного из избранных депутатов. В 2024 году она снова баллотировалась от LPV на выборах в Европарламент, но не прошла. Также активно участвовала в муниципальных выборах 2025 года в Риге, где вновь была в списке LPV. Она попала в Рижскую думу, но решила выбрать освободившуюся должность депутата в Сейме.
Сразу после избрания Арманева заявила в своем Instagram (где у нее более 67 тысяч подписчиков), что общаться с медиа по поводу своей работы в Сейме не намерена: "Вся информация, касающаяся моей деятельности в Сейме, будет публиковаться только в моих социальных сетях. С точки зрения коммуникации ничего не меняется. Прошу журналистов и СМИ использовать эти каналы как первоисточник. Спасибо," — сообщила Майя Арманева.