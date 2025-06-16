"Конверт спасет жизнь?" Почему в Латвии до сих пор верят в силу взяток в медицине

Некоторые комментаторы утверждают: "Я никогда не давал взяток, и меня прекрасно лечили." Другие делятся тревожными историями: "Пока не дала врачу 50 евро — операцию не начинали. После взятки повезли сразу". Многие подчеркивают: взятки врачам — наказуемое деяние. Но в обществе до сих пор укоренена вера, что без "поощрения" заботы не будет. Отсюда — советы "принести что-то к кофе для медсестер", чтобы "поддерживать атмосферу".