"Конверт спасет жизнь?" Почему в Латвии до сих пор верят в силу взяток в медицине
Недавний пост в социальных сетях всколыхнул латвийскую аудиторию: женщина, чья сестра в тяжелом состоянии находится в больнице, поделилась шокирующим разговором с родственницей.
Как пишет женщина по имени Вита, на ее рассказ о состоянии больной родственница ответила: "Может, вы мало денег дали врачам?" А после того, как узнала, что взяток никто не давал, сказала: "Ну тогда она умрет, если ничего не дадите".
Zvana radiniece un prasa, kā māsai. Izstāstu situāciju.— Vita OZO 🇱🇻🇺🇦 (@OzoVita) June 27, 2024
Viņa:"Varbūt pa maz naudas iedevāt ārstiem?"
Es:"Neko neesam devusi un arī nav plānots dot."
"Nu tad viņa nomirs, ja neko neiedosiet ārstiem."
Этот диалог вызвал бурную реакцию: десятки комментариев, сотни эмоций. Тем не менее он вскрыл старую проблему — веру в то, что без "конверта" никто в Латвии лечить по-настоящему не будет.
Многие в комментариях называли это мышление наследием советской эпохи, когда "подарок врачу" считался почти обязательным ритуалом. Тогда это часто оправдывали низкими зарплатами медиков и отсутствием прозрачности в системе. Но с тех пор прошло более 30 лет. Неужели ничего не поменялось?
Некоторые комментаторы утверждают: "Я никогда не давал взяток, и меня прекрасно лечили." Другие делятся тревожными историями: "Пока не дала врачу 50 евро — операцию не начинали. После взятки повезли сразу". Многие подчеркивают: взятки врачам — наказуемое деяние. Но в обществе до сих пор укоренена вера, что без "поощрения" заботы не будет. Отсюда — советы "принести что-то к кофе для медсестер", чтобы "поддерживать атмосферу".
Есть и те, кто, не понимая, как устроена система, решают "подстраховаться", чтобы потом не винить себя. "Я дала всем — врачу, медсестрам. Как бы все прошло без этого — не знаю. Но мама теперь дома, а сначала говорили — только в дом ухода".
Что еще написали в комментариях:
- "Человек умирает потому, что его организм больше не в состоянии справляться с конкретной болезнью, а не потому, что кто-то "не дал" денег. Прошу прощения за свою прямоту в такой тяжелый момент — но ни один врач не заинтересован намеренно убивать пациентов. С живым пациентом меньше бумажной волокиты".
- "Я пациент с опытом, никогда не давала взяток врачам. Меня вылечили, можно сказать — спасли. Отношение со стороны врачей всегда было хорошим. Держитесь, Вита".
- "Полтора года назад, когда мы часто бывали в больницах и сталкивались с системой домов престарелых, мне тоже часто советовали давать деньги врачам и персоналу. Как это реально работает — так и не поняла. Если бы я была врачом, мне было бы отвратительно".
- "Из жизни. У близкого мне человека была миома. Оперировали в Линезере. В день операции она просто ходила по коридору, ждала, когда же что-то начнется. Случайно встретила врача, всунула ему в руку последние 50 евро — и почти сразу сказали, что сейчас отвезут в операционную. До этого можно было бы ещё долго ходить и ждать, неизвестно сколько".
- "Это ужасно. Бесчеловечно. Верить, что жизнь спасают только тогда, когда сунешь деньги в руку… Это так глубоко укоренилось в общественном сознании. Держитесь! Меня лечили, оперировали, ухаживали — ни одного конверта я не давала. Все было в Страдиня".
- "К сожалению, это — реальность во многих местах. Я лично не платила, а вот мама, когда была в больнице — да, давала медсестрам. Улучшилось ли от этого отношение — не знаю. Но в палате она была одна. Почему нет нормального официального прайса, чтобы я могла официально заплатить за дополнительные услуги? Кажется, системе выгодно, чтобы все оставалось неурегулированным".
- "Такова, к сожалению, реальность во многих больницах. У нас тут есть один вообще наглый — прямо требует деньги, и больница его держит. Раздражает эта практика. Но помните: если можно купить обычного врача, значит, можно купить и главного — того, кто решает, что будет происходить в стране, кого лоббировать, а кого — нет".