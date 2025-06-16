Популярная ведущая Первого канала и бывший муж Агаты Муцениеце Прилучный включены в "черный список" Латвии
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже включила российского актера Павла Прилучного и многолетнюю ведущую Первого канала Екатерину Андрееву в список нежелательных для Латвии лиц.
Как сообщает министр в социальных сетях, на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции она приняла решение включить граждан России Павла Прилучного и Екатерину Андрееву в список нежелательных для Латвии лиц и ввести запрет на их въезд в Латвию на неопределенный срок.
Esmu pieņēmusi lēmumu iekļaut Krievijas pilsoņus Pāvelu PRILUČNIJU un Jekaterinu ANDREJEVU Latvijai nevēlamo personu sarakstā un noteikt aizliegumu viņiem ieceļot 🇱🇻 uz nenoteiktu laiku. Lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 61.p. 2.daļu.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) June 16, 2025
Данная статья закона предусматривает, что решение о включении иностранца в «черный список» может быть принято, если у компетентных государственных органов есть основания полагать, что иностранец представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку или по прибытии в Латвию может помешать досудебному расследованию или работе правоохранительных органов по раскрытию уголовного преступления.