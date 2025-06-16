Популярная ведущая Первого канала и бывший муж Агаты Муцениеце Прилучный включены в "черный список" Латвии

Данная статья закона предусматривает, что решение о включении иностранца в «черный список» может быть принято, если у компетентных государственных органов есть основания полагать, что иностранец представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку или по прибытии в Латвию может помешать досудебному расследованию или работе правоохранительных органов по раскрытию уголовного преступления.