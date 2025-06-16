Популярная ведущая Первого канала и бывший муж Агаты Муцениеце Прилучный включены в "черный список" Латвии
фото: Picvario Media, LLC / Alamy/ Vida Press
Павел Прилучный стал "невъездным" в Латвию.
В Латвии

Популярная ведущая Первого канала и бывший муж Агаты Муцениеце Прилучный включены в "черный список" Латвии

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже включила российского актера Павла Прилучного и многолетнюю ведущую Первого канала Екатерину Андрееву в список нежелательных для Латвии лиц.

Как сообщает министр в социальных сетях, на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции она приняла решение включить граждан России Павла Прилучного и Екатерину Андрееву в список нежелательных для Латвии лиц и ввести запрет на их въезд в Латвию на неопределенный срок.

Данная статья закона предусматривает, что решение о включении иностранца в «черный список» может быть принято, если у компетентных государственных органов есть основания полагать, что иностранец представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку или по прибытии в Латвию может помешать досудебному расследованию или работе правоохранительных органов по раскрытию уголовного преступления.

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