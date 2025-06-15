64 000 евро в год - во столько обойдется создание еще одной должности вице-мэра в Рижской думе
Как свидетельствует информация о заработной плате, опубликованная на домашней странице самоуправления, нынешние вице-мэры получают зарплату в размере 5346 евро в месяц. Таким образом, за год это составляет примерно 64 000 евро.
Кроме того, это только зарплата самого вице-мэра — без учета расходов на сотрудников его бюро. Общие расходы для самоуправления будут зависеть от того, сколько сотрудников будет у третьего вице-мэра.
У нынешнего заместителя председателя думы Линды Озолы ("Код Риге") двое сотрудников в бюро, а у Эдварда Ратниекса (Национальное объединение) — четверо. Размер их зарплат не указан в опубликованном на сайте списке.
Как сообщалось ранее, коалиция, сформированная партиями "Прогрессивные", Национальное объединение (NA), "Новое Единство" (JV) и "Объединенный список" (AS), договорилась о создании третьей должности вице-мэра в Рижской думе. Согласно договоренности, "Прогрессивные" получат пост мэра, а остальным политическим силам достанется по одному посту вице-мэра.
Как сообщил журналистам политик Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные") после встречи политических сил, достигнутое соглашение предусматривает, что "Прогрессивные" будут руководить Комитетом по финансовым и административным вопросам, а также Комитетом по вопросам транспорта и сообщения.
NA возглавит Комитет по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, Комитет по вопросам жилья и окружающей среды, а также Комитет по вопросам собственности.
JV будет руководить Комитетом по вопросам образования и социальным вопросам.
В свою очередь, AS, помимо поста вице-мэра, получит в свое ведение также Комитет по вопросам развития.
На следующей неделе переговоры партий о совместной работе в думе продолжатся.