Сообразили на троих: новая коалиция Рижской думы договорилась снова увеличить число вице-мэров

Три должности вице-мэров в Рижской думе были созданы в октябре 2020 года, когда коалицию сформировал Мартиньш Стакис, представлявший на выборах в Рижскую думу объединенный список "Для развития/За"/"Прогрессивные". После того как Стакис потерял пост мэра, а председателем Рижской думы стал Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), новая коалиция упразднила одну должность вице-мэра.